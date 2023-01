Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia 2023: estrazione, anticipazioni e ospiti

Il giorno dell'Epifania signifca anche Lotteria Italia. Ed anche stavolta, 6 gennaio 2023, lo show con Amadeus ci conduce alla grande estrazione finale. Ospiti, giochi, divertimento ed oroscopo. Chi vincerà i 5 milioni di euro?

Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia 2023: ospiti e anticipazioni

"Soliti ignoti" è ancora una volta il programma televisivo abbinato alla Lotteria Italia. Del resto non potrebbe essere altrimenti: il successo dello show è costante e Amadeus è il conduttore più rappresentativo della tv italiana contemporanea.

In diretta dal Teatro delle Vittorie ci aspetta dalle 20.35 un appuntamento che cade puntuale nel giorno dell'Epifania. Prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, lo show replica il gioco ben noto ai più, che per l'occasione è popolato da tanti personaggi famosi, dall'indagine fino all'atto conclusivo del "parente misterioso". Vedremo, nel corso della serata, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora e Paolo Fox.



Nella parte finale dello show arriverà il momento più atteso da tutti coloro che hanno acquistato i biglietti della Lotteria Italia: l'estrazione dei biglietti vincenti, che si svolgerà durante la puntata. Verrà comunicato il numero del biglietto corrispondente al premio di prima categoria da 5 milioni di euro; ma sono comunque previsti altri 4 ricchi premi comunicati durante la trasmissione; più ulteriori premi di categoria inferiore e successivamente resi noti da fonti ufficiali.

Dove vederlo in tv e in streaming in tv (6 gennaio 2023)

"Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia 2023" va in onda oggi, 6 gennaio 2023, dalle 20.35 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.