Speciale Soliti Ignoti - Il Ritorno: gli ospiti di stasera e le anticipazioni

Sabato 18 settembre Amadeus torna con una puntata speciale de I soliti ignoti - il ritorno. Il game show di Rai Uno condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy dovrà vedersela contro l'esordio di Tu si que vales, in onda su Canale 5. Da viale Mazzini hanno deciso di schierare Amadeus il sabato sera, spostando la prima di Da Grande, il nuovo show di Alessandro Calletan, alla domenica, per uno scontro diretto con Scherzi a parte.

Gli ospiti della puntata di stasera

Ospiti della puntata di stasera 18 settembre due personaggi amatissimi dal grande pubblico: le sorelle Goggi. Loretta e Daniela Goggi animeranno infatti lo speciale in versione extra large condotto da Amadeus.

L'appuntamento quindi è per stasera, in prima serata su Rai Uno. Partenza alle ore 20.35, subito dopo il Tg1, e poi due ore di intrattenimento all'insegna dell'intuito e dell'investigazione dei partecipanti, anziché i 50 minuti della puntata canonica. Chi gioca deve abbinare correttamente le identità nascoste per sperare di vincere il montepremi in palio. L'eventuale vincita sarà devoluta in beneficienza.

Loretta e Daniela Goggi di nuovo insieme in tv

Entrambe attrici, showgirl, conduttrici e cantanti, le sorelle Goggi hanno lavorato spesso insieme in tv e in sala di registrazione. Nel 1978 furono protagoniste insieme a Pippo Franco, Oreste Lionello e alla compagna del Bagaglino del varietà televisivo Il ribaltone su Rai Uno, per la regia del grandissimo Antonello Falqui, il padre del varietà all'italiana. Le sorelle Goggi incisero anche la sigla del programma, il singolo Voglia.

Loretta e Daniela Goggi hanno avuto anche molto successo come cantanti in Spagna e in Sud America. Daniela Goggi ha poi diradato negli anni la sua presenza sulle scene.

Tra gli ospiti di questa sera anche l'attore Francesco Paolantoni, già concorrente dell'edizione dell'anno scorso di Tale e Quale Show.