Somebody I used to know, il trailer del film romantico in uscita su Prime Video

Se amate i film romantici, su Prime Video è in arrivo un'altra novità. Si intitola Somebody I Used To Know, e di seguito potete trovare tutte le informazioni e il trailer.

Quando esce Somebody I Used To Know

Il film uscirà in tutto il mondo su Prime Video dal giorno venerdì 10 febbraio.

Il cast del film

Somebody I Used To Know (durata 106 minuti) è diretto da Dave Franco (The Afterparty, il franchise Now You See Me) e scritto da Franco con Alison Brie (Community, GLOW). Si tratta della quarta collaborazione tra Franco e Brie (The Rental, The Disaster Artist, The Little Hours).

Il cast corale, guidato da Alison Brie (Trudy di Mad Men) e Jay Ellis (Insecure, Top Gun: Maverick), è composto da Kiersey Clemons (Dope, Sweetheart), Haley Joel Osment (The Sixth Sense, Pay It Forward), Danny Pudi (Community, Knights of Badassdom) e Julie Hagerty (Freddy Got Fingered, Airplane!).

Di cosa parla il film

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata.

La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

Il trailer di Somebody I used to know

E ora diamo uno sguardo al trailer in lingua originale di questo film