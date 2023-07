"No a ex isolani e gieffini": svolta a Avanti un altro, le parole di Bruganelli

Dopo Sophie Codegoni sembrava essere arrivata la volta di Antonella Fiordelisi. L'ex gieffina, che sembrava essere riuscita a entrare nelle grazie di Sonia Bruganelli, secondo alcune delle voci che sono circolate nelle ultime settimane sarebbe dovuta essere la nuova "Bonas" di Avanti un altro, ma così non sarà. E non ci sarà neanche un secondo incarico per Codegoni.

A scriverlo nero su bianco è stata proprio Bruganelli su Instagram, o meglio sul profilo della sua società di produzione la Sdl.tv. Bruganelli ha chiarito che tutte le indiscrezioni uscite in questi giorni erano solo "fake news" e che non c'è mai stata alcuna vera possibilità per le due di tornare in tv. Parole molto forti che non lasciano spazio ad alcuna possibilità e che anzi chiariscono come non saranno scelte ex concorrenti dei reality Mediaset (proprio come desiderato da Pier Silvio Berlusconi che in queste settimane sta definendo una nuova linea editoriale).

"La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro non avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una - si legge sul post Instagram -. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!".