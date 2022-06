Sono solo fantasmi, stasera su Canale 5 il film con Christian De Sica: trama e cast

A partire dalle 21.25, questa sera su Canale 5 va in onda Sono solo fantasmi, un film diretto e interpretato da Christian De Sica. La pellicola mescola commedia all’italiana e l’horror con l’intento di realizzare un Ghostbusters di casa nostra. Nel cast anche Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Scopriamo qualcosa in più su questa pellicola.

Sono solo fantasmi: cast e trama

Sono solo fantasmi è un film che vuole omaggiare la nostra commedia classica, mescolando la leggerezza con un immaginario fantastico e orrorifico. Il modello di riferimento più o meno dichiarato è dunque lo statunitense “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”. Christian De Sica dirige il film con l’aiuto di suo figlio Brando ed interpreta il personaggio di Thomas; omaggia per l’occasione anche papà Vittorio, ispirazione di diverse sequenze. Nel cast troviamo, nei panni dei suoi fratellastri, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

In ruoli secondari segnaliamo Ippolita Baldini, Francesco Bruni, Valentina Martone, Gianni Parisi, Leo Gullotta e Marzia Onorato. Ma andiamo alla scoperta della trama di questo lungometraggio. Alla morte di Vittorio, libertino che ha goduto dei piaceri della vita – tra donne e gioco d’azzardo – i figli dell’uomo (avuti da donne diverse) Thomas, Carlo e Ugo si ritrovano a Napoli. I tre non se la passano troppo bene: uno è un prestigiatore tv sul viale del tramonto, un altro è un imprenditore fallito, il terzo uno psicolabile esoterista. I fratellastri scoprono che il padre ha scialacquato quasi tutto.

Resta solo una casa di famiglia sulla quale pesa un’ipoteca da estinguere. Quando una vicina che dichiara di essere oggetto del fantasma della sorella defunta chiede aiuto ai tre, questi decidono di imbastire un’attività di acchiappafantasmi, con l’intenzione di poter appropriarsi dell’intero palazzo.

Dove vedere Sono solo fantasmi stasera in tv (martedì 28 giugno)

Il film Sono solo fantasmi va in onda questa sera, 28 giugno, su Canale 5 alle 21.25 e in streaming, live e on demand, sulla piattaforma Infinity.