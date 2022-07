Sono tornato, stasera in tv il film con Massimo Popolizio: trama e cast

In onda questa sera alle 21.20 su Canale 5, "Sono tornato" è un film del 2018 interpretato da Massimo Popolizio, Frank Matano e Stefania Rocca. Si tratta di una variazione della commedia tedesca Lui è tornato: laddove si vedeva Hitler approdare nella Germania contemporanea, qui è Mussolini a calcare il terreno dell’Italia attuale. Scopriamo qualcosa in più del film diretto da Luca Miniero.

Sono tornato: cast e trama

Tutto ha inizio con il film tedesco Lui è tornato: prodotto nel 2015, raccontava – in chiave comica - il ritorno di Adolf Hitler nella Germania contemporanea, descrivendo le derive di questa inattesa visita. "Sono tornato" è una sorta di remake di quella pellicola. Questa versione italiana è diretta da Luca Miniero e da lui scritta insieme a Nicola Guaglianone. L'azione si sposta dalla Germania all'Italia e il protagonista diventa Benito Mussolini, interpretato da un importante attore (anche teatrale) come Massimo Popolizio. Nel nutrito cast troviamo inoltre Frank Matano, Stefania Rocca e Gioele Dix. Alcuni personaggi famosi, come Enrico Mentana e Alessandro Cattelan, interpretano sé stessi.

La storia inizia a Roma, dove il giovane Andrea Canaletti è intento a girare un documentario. Si trova a Porta Alchemica, quando davanti ai suoi occhi si presenta un uomo che asserisce di essere Benito Mussolini. Con ovvio scetticismo – ma colpito dalla somiglianza tra questo individuo e il dittatore - l’aspirante regista ha un’idea: girare l’Italia con l’uomo e raccogliere le reazioni della gente. Canaletti diventa famoso e intanto nasce l’idea di creare un apposito programma dedicato al presunto Duce. Ma non tutto andrà come previsto.

Dove vedere Sono tornato

“Sono tornato” viene trasmesso da Canale 5 martedì 5 luglio a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.