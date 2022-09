“Sophia!”, stasera in tv il documentario su Sophia Loren

Oggi, 20 settembre, Sophia Loren compie 88 anni. Un compleanno che Rai 1 festeggia con la messa in onda del documentario in prima visione tv “Sophia!”. Materiale raro e inedito e celebri immagini raccontano in modo puntuale ed emozionante una carriera inimitabile. Scopriamo qualcosa in più della leggendaria attrice e dell’omaggio che vedremo questa sera.

“Sophia!”: le cose da sapere sul documentario

Sophia Loren è la Diva per eccellenza della storia del cinema italiano. La più famosa nel mondo, quella conosciuta anche da coloro che non sono soliti masticare il cinema classico, la sola – insieme ad Anna Magnani – ad aver vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista (con il film “La ciociara”, nel 1962) a cui ne affiancherà nel 1991 un altro ricevuto per la sua intera carriera. Il suo debutto sul grande schermo risale al 1950 quando prende parte, non accreditata, ad una serie di trascurabili film. Verso la metà degli anni ’50 arriva la consacrazione: la sua prorompente figura rappresenta in modo esemplare la classica bellezza mediterranea e anche all’estero cominciano ad accorgersi di lei. Nata con il nome Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, la Diva è ambita da registi e attori d’oltreoceano, ma lascia il Belpaese solo per limitati periodi di tempo: nata a Roma me cresciuta a Pozzuoli (Napoli) in condizioni economiche molto critiche, Sofia non dimentica le sue radici e mantiene con raro equilibrio le sue due anime, quella della Star e quella popolare. Il film documentario “Sophia!” viene trasmesso stasera, 20 settembre, da Rai 1 in occasione degli 88 anni dell’attrice. La regia è firmata da Marco Spagnoli e la pellicola offre un ritratto inedito dell’attrice anche grazie agli archivi concessi per la lavorazione: dunque materiali di repertorio, foto e filmati inediti, interviste televisive e radiofoniche, apparizioni internazionali. Ad impreziosire il tutto c’è la voce della stessa Loren, diretta testimone di una fantastica vita. In più, alcune attrici raccontano la figura della Loren, evidenziando l’influenza che ha esercitato nel loro lavoro: Claudia Gerini, Matilde Gioli, Margareth Madè, Ludovica Nasti, Lina Sastri e Valeria Solarino.

Dove vedere “Sophia!” in tv e in streaming

“Sophia!” va in onda martedì 20 settembre alle 21:20 su Rai 1 ed è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.