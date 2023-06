Sophie Cross - Verità nascoste, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, 20 giugno 2023, va in onda su Rai 1, a partire dalle 21.25, la seconda puntata della serie "Sophie Cross - Verità nascoste". Entrata in polizia per indagare sulla scomparsa di suo figlio Arthur, la protagonista segue contemporaneamente altre indagini. Un giorno la donna riceve un e-mail con la foto del suo bambino: chi è il mittente di tale gesto?

Sophie Cross: le anticipazioni della serie

La serie tv "Sophie Cross" segue una donna, Sophie, avvocato penalista che vive con il marito, commissario di polizia, e il figlio Thomas e il figlio di cinque anni, Arthur, in una casa accanto alla spiaggia del Mare del Nord. Un giorno il bambino si dirige verso le vicine dune per giocare; quando la madre si distrae per rispondere al telefono, il piccolo svanisce nel nulla. Le indagini non portano ad alcun risultato ma anche se non ci sono richieste di riscatto si pensa a un rapimento. Trascorso qualche anno, ritroviamo Sophie ancora sulle tracce di Arthur: per intensificare la sua battaglia lascia il suo lavoro, con l'intento di entrare in polizia.

Nella seconda delle tre puntate, in onda oggi 20 giugno, a Sophie viene assegnato da Gabriel Deville, suo nuovo capo, l'indagine inerente all'assassinio di Claude Lemaire, un professore che aveva abbandonato la famiglia con l'intento di rifarsi una vita con Estelle, una sua ex allieva. L'omicidio è avvenuto poco dopo un incontro tra professori e genitori degli studenti. L'indagine è portata avanti dalla Cross insieme ai colleghi Amina Dequesne e Fred Fontaine. Di certo l'assassino è una persona che conosceva bene il professore: i maggiori indiziati sembrano essere Sandrine, la sua ex moglie, e i genitori di Estelle.

Parallelamente alle indagini sul caso Deville, la protagonista continua incessantemente a fare ricerche su Arthur, il suo bambino scomparso. Sophie riceve una e-mail con una foto di Arthur in allegato: un episodio che indicherebbe che il giovane è ancora vivo. Bisogna adesso capire il mittente dell'e-mail e i motivi che lo hanno spinto a questo gesto. Sophie sente di non essere sufficientemente supportata e indaga così in modo segreto sulla natura dell'e-mail, nascondendo le sue intenzioni anche al marito: Thomas, infatti, crede che i pensieri della moglie siano disfunzionali e che le indagini su Arthur siano ormai archiviate. Dopo attente analisi, Sophie riesce a risalire al responsabile della misteriosa e-mail. Come agirà, di conseguenza?

"Sophie Cross" è una serie di produzione tedesca, francese e belga ideata da Paul Piedfort, sceneggiata da Paul Piedfort, diretta da Frank Van Mechelen e interpretata da un cast che comprende Alexia Barlier, Thomas Jouannet, Martin Verset, Nganji Mutiri e Cyril Lecomte.

Dove vedere "Sophie Cross" in TV e in streaming

La seconda puntata di "Sophie Cross" va in onda martedì 20 giugno 2023, a partire dalle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.