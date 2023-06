Sophie Cross - Verità nascoste, stasera in tv la terza e ultima puntata: le anticipazioni

Con la puntata in onda oggi, 27 giugno 2023, dalle 21.25 su Rai 1, si conclude la miniserie "Sophie Cross - Verità nascoste", produzione francese, tedesca e belga. Sophie convince finalmente il marito Thomas a unirsi alla battaglia per la ricerca di Arthur. Dalle indagini emerge un drammatico traffico di bambini.

Sophie Cross: anticipazioni ultima puntata

"Sophie Cross" è una miniserie che unisce nella produzione tre diverse nazioni: Francia, Belgio e Germania. La vicenda è facilmente collocabile nel filone di thriller familiare. La protagonista, Sophie Cross, avvocato penalista, vive in una casa accanto alla spiaggia del Mare del Nord con il marito Thomas, commissario di polizia, e il figlio Thomas di cinque anni. Da un giorno all'altro il bambino sparisce, ma le indagini non portano a nulla di buono. Sophie però non si arrende e, a distanza di qualche anno, la ritroviamo arruolata in polizia, alla ricerca di Arthur.

Nella puntata finale l'assassinio del detective privato Jean Delmotte, finisce con il riaprire un caso di cinque anni prima, quando con la medesima arma fu ucciso un commerciante di diamanti: per quell'omicidio il presunto colpevole venne condannato con una sentenza drastica. Ad occuparsi del caso all'epoca fu Gabriel, adesso indagato dagli Affari Interni. Sophie, nel frattempo, esce demoralizzata dalle ricerche di suo figlio Arthur: le indagini che stava portando avanti hanno portato a un nulla di fatto e l'unica possibilità è sembrata quella di chiedere aiuto a Thomas: dopo tante titubanze, il marito è finalmente pronto a sostenere la sua battaglia.

L'omicidio di Delmotte scatena una spirale di verità taciute per anni e incredibilmente legate fra loro. L'autopsia dell'uomo rivela, come detto, legami tra questa morte e quella del commerciante di diamanti. L’ispettorato generale della polizia nazionale francese (IGPN) rallenta le indagini, ma Sophie e Thomas non possono mollare la presa e le ricerche conducono a una pista inquietante ma presumibilmente decisiva: quella che porta a un traffico di bambini. Questa potrebbe essere la chiave per ritrovare Arthur. La protagonista e il marito andranno fino in fondo alle indagini

"Sophie Cross" è una serie ideata da Paul Piedfort, diretta da Frank Van Mechelen e sceneggiata da Paul Piedfort. Il cast di interpreti è formato da: Alexia Barlier, Thomas Jouannet, Martin Verset, Nganji Mutiri, Cyril Lecomte, Mariama Gueye, Oussama Kheddam e Wanja Mues.

Dove vedere "Sophie Cross" in TV e in streaming

La terza e ultima puntata di "Sophie Cross" va in onda martedì 27 giugno 2023, a partire dalle 21:25 su Rai 1. Gli episodi della serie sono visibili anche in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.