Sophie Cross - Verità nascoste, da stasera in tv: anticipazioni e trama della serie

Rai 1 trasmette la serie "Sophie Cross - Verità nascoste", un prodotto di genere thriller realizzato da tre diverse nazioni: Francia, Belgio e Germania. La prima stagione è composta da un totale di tre puntate, in onda in altrettante prime serate televisive, il 13, il 20 e il 27 giugno 2023. Della serie è stata annunciata una seconda stagione, ma ad oggi ancora non ci sono notizie sicure in merito.

Sophie Cross: le anticipazioni della serie

La trama segue l'avvocato penalista Sophie Cross. Insieme a suo marito, il commissario di polizia Thomas Leclercq, e il figlio Arthur di cinque anni vive in una casa accanto alla spiaggia del Mare del Nord. Un giorno il piccolo Arthur prende l'aquilone e si dirige verso le vicine dune per giocare, quando inaspettatamente una telefonata alla protagonista, da parte dello studio legale. Nel rispondere Sophie si distrae per qualche secondo ma, una volta terminata la chiamata, il figlio non riesce più a vedere il figlio: l'aquilone è rimasto nei cespugli, ma di Arthur non c'è nessuna traccia. La polizia comincia a indagare, ma le ricerche durano poco e non vi sono segnalazioni né richieste di riscatto: nemmeno Thomas, pur essendo commissario, sembra potere nulla. Sophie, però, non vuole saperne di rassegnarsi e fa dunque una scelta coraggiosa: lascia la professione di avvocato e, dopo aver seguito dei corsi, entra in polizia, lavorando proprio nel reparto del marito. Nonostante il trascorrere del tempo lo scopo resta soltanto uno: ritrovare suo figlio Arthur.

"Sophie Cross" è una serie trasmessa per la prima volta in assoluto dalla rete tedesca Das Erste dal maggio 2021 e, dal novembre dello stesso anno, dalla televisione francese e belga.

Ideata da Paul Piedfort, sceneggiata da Paul Piedfort e diretta da Frank Van Mechelen. Il cast è così composto:

Alexia Barlier: Sophie Cross

Thomas Jouannet: Commissario Thomas Leclercq

Martin Verset: Arthur Leclercq

Nganji Mutiri: Sovrintendente capo

Cyril Lecomte: Capitano Gabriel Deville

Mariama Gueye: Tenente Amina Dequesne

Oussama Kheddam: Tenente Fred Fontaine

Wanja Mues: Medico legale Alexander Brandt

Lionel Ruziewicz: Poliziotto

Fred Bianconi: Commissario Maxime Lecomte

Soufian El Boubsi: Omar Benali

Philippe Résimont: Claude Vautier

Dove vedere "Sophie Cross" in TV e in streaming

La prima puntata di "Sophie Cross" va in onda su Rai 1 martedì 13 giugno 2023, a partire dalle 21:25. Gli episodi della serie sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand.