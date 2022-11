Sopravvissuti 2 ci sarà? Le indiscrezioni

L’ultima puntata di “Sopravvissuti” è andata in onda da pochi giorni su Rai 1. Gli sceneggiatori hanno fornito al pubblico alcune risposte inerenti alla trama, me ne hanno lasciate altrettante ancora aperte. La storia originale prevede una seconda stagione. Ma si farà davvero? Ecco tutto ciò che sappiamo in proposito.

Sopravvissuti: la seconda stagione ci sarà?

La prima stagione di “Sopravvissuti”, serie tv con Lino Guanciale e Barbora Bobulova, si è conclusa martedì su Rai 1 con gli ultimi episodi, l’undicesimo e il dodicesimo. I telespettatori sono giunti a quest’ultimo appuntamento carichi di interrogativi e di misteri da scoprire. Ma se alcune linee narrative risultano adesso compiute, la sceneggiatura ha lasciato più di una domanda irrisolta. Il finale di stagione ci ha quindi chiarito le idee in merito alla volontà degli autori della serie, pensata – questo è sicuro – per avere quantomeno una seconda stagione. A frugare via ogni dubbio ci ha pensato la sceneggiatrice Viola Rispoli, che ha rilasciato a Fanpage le seguenti parole: “Abbiamo già tutto il piano, la storia della seconda stagione è già stata pensata, ideata. Però la trama non è ancora stata scritta puntata per puntata. Se la Rai ci dovesse dare l'ok, quella è la parte del lavoro che resta da fare. Nelle nuove puntate, per come le abbiamo pensate, si chiuderanno tutti i conti con quel passato, con il naufragio dell'Arianna, perché i protagonisti possano riuscire ad andare avanti veramente. E ciascuno dei personaggi lo farà a modo suo.”.

I dubbi nascono dall’accoglienza del pubblico: “Sopravvissuti” è un prodotto anomalo rispetto ad altri di Rai 1 e, anche se ha guadagnato dei fedeli fan, la rete si aspettava ascolti ben più alti. La Rispoli ha aggiunto, in merito: “La serie tv è pensata per due stagioni. Originariamente è stata scritta per Rai2, quindi ha avuto un'accoglienza non entusiasmante su Rai1 perché è una rete che ha un pubblico diverso. Questo aspetto dovrebbe essere considerato nel valutare i risultati degli ascolti. Bisogna sperare che l'azienda decida di portare avanti la serie".

La troupe si dice pronta e, in caso di partenza delle riprese più o meno immediata, il prodotto potrebbe essere già pronto ad inizio 2024.

La realizzazione della seconda e ultima stagione di “Sopravvissuti” resta incerta. Tutti aspettano il responso della Rai.