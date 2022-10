Sopravvissuti, le anticipazioni della prima puntata di stasera

Al via oggi, 3 ottobre, su Rai 1 la serie “Sopravvissuti”, un mix di dramma e mistero interpretata da Lino Guanciale: dodici passeggeri affrontano una traversata oceanica, ma l’imbarcazione sparisce dopo pochi giorni. Ad un anno dall’accaduto viene ritrovata e si scopre che metà delle persone a bordo sono ancora vive. Cosa è accaduto di preciso e cose nascondono i sopravvissuti? Leggiamo le anticipazioni della puntata di questa sera.

Sopravvisuti, anticipazioni stasera prima puntata

Ci troviamo a Genova. Una barca a vela di nome Arianna è pronta a salpare per una lunga traversata oceanica: l’intento è quello di raccogliere fondi per beneficenza. Ad aver organizzato la traversata è Luca, alla guida del cantiere Leone. Tra gli altri passeggeri troviamo Gabriele, medico di bordo e figlio di Anita, ispettore di polizia, e Giulia Morena, una nota attrice che parte insieme al marito e al figlio. Dopo qualche giorno di navigazione si presenta però un anomalo evento: l’imbarcazione risulta invisibile ai radar e i passeggeri vengono dichiarati dispersi. Un anno dopo l'avvenimento viene ritrovato un relitto sulle coste del Venezuela. Si tratta dell'imbarcazione Arianna che ha a bordo metà dell'equipaggio ancora miracolosamente vivo. I sopravvissuti raccontano alle autorità i fatti riguardanti una terribile tempesta che ha procurato il drammatico naufragio, ma mentre coloro che sono ancora vivi tornano alla vita di tutti i giorni - segnata comunque dall'accaduto - emergono una serie di inquietanti domande: come sono riusciti a sopravvivere? cosa è accaduto durante l'intero anno? Cosa nascondono? Nel cast della serie troviamo: Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming

La prima puntata di Sopravvissuti va in onda in prima tv su Rai 1 il 3 ottobre a partire dalle 21.25. La serie è visibile anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.