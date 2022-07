Sopravvissuti, tutto sulla serie tv: quando inizia, trama, puntate, cast

Sopravvissuti mescola il dramma al mistero e vede al centro della storia il ritrovamento di un relitto con a bordo, ancora vivi, sette dei dodici passeggeri. Ma cosa è accaduto alle restanti persone che erano con loro? Dietro la misteriosa sparizione si cela qualcosa di inquietante. Scopriamo qualcosa in più di questa coproduzione europea interpretata da Lino Guanciale.

Quando inizia

Anomala coproduzione europea che vede la Rai in prima linea, la messa in onda dell’attesa serie evento è prevista per l’autunno del 2022.

Puntate

Tra le grandi novità del palinsesto stagionale di Rai 1, Sopravvissuti è una serie che andrà in onda nel corso di 6 puntate.

Trama e anticipazioni

Arianna è il nome di una barca a vela che, partendo da Genova, si prepara ad una traversata oceanica. Dodici passeggeri salgono a bordo dell'elegante imbarcazione: ognuno ha una propria complessa storia. La navigazione dura soltanto pochi giorni: Arianna scompare nel nulla. Dopo un anno di ricerche capaci di produrre ben poche speranze, viene ritrovato il relitto, con a bordo sette persone. I passeggeri come hanno fatto a sopravvivere? E, soprattutto, cosa ne è stato delle restanti persone? I superstiti provano a far ripartire le rispettive vite, ma dietro il mistero si nascondono molti segreti, bugie e complessi giochi psicologici. Fin dove si sono spinti i superstiti pur di sopravvivere a un evento del genere?

Cast e regia

Il cast della serie comprende attori italiani affiancati da colleghi stranieri ed è così composto: Lino Guanciale, Barbora Bobulova, Stéfi Celma, Vincenzo Ferrera, Florian Fitz, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Sophie Pfennigstorf, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappa, Camilla Semino Favro, Alessio Vassallo, Adèle Wismes. La regia è firmata da Carmine D’Elia. Sopravvissuti è una serie dell’Alleanza Europea: una coproduzione Rai Fiction-Rodeo, Drive-France Télévisions-Cinétévé e ZDFneo.

Dove vedere Sopravvissuti

Sopravvissuti andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della serie saranno poi disponibili anche in streaming, live e on demand, sul portale RaiPlay.