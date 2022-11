Sopravvissuti, l’ultima puntata stasera in tv: le anticipazioni

Il secondo appuntamento settimanale con “Sopravvissuti” chiude la serie evento di Rai 1. I superstiti dell’Arianna sono minacciati da un’entità misteriosa che rischia di segnare per sempre le loro vite. Le bugie raccontate da loro fino a questo momento saranno smascherate. Leggiamo le anticipazioni sull’ultima puntata della serie.

Sopravvissuti, anticipazioni del 1° novembre

“Fantasmi” è il titolo del primo episodio della serata. Come era già percepibile, i sopravvissuti scoprono che dietro gli insulti e le minacce ricevute c’è un assalitore che adesso vuole passare ai fatti e fare loro del male. L’identità di questo personaggio è misteriosa, ma di certo conosce alcuni particolari e segreti dei superstiti dell’Arianna. Questa volta i protagonisti sono costretti a muoversi con estrema cautela, mettendo da parte i rancori personali. Luca pensa immediatamente alla sua famiglia e si organizza per far allontanare moglie e figlie, consapevole che i piani di questo artefice del male potrebbero colpire anche i suoi cari.

“Espiazione” è l’ultimo episodio della serata, nonché quello conclusivo dell’intera serie. I sopravvissuti non hanno ancora raccontato tutta la verità sul naufragio dell’Arianna. Fino a questo momento hanno tramandato all’opinione pubblica una storia verosimile ma che sarà adesso sempre più difficile sostenere. L’ultimo episodio imbastisce un crescendo di tensioni e di colpi di scena che, soprattutto per alcuni sopravvissuti, renderanno inevitabili cambiamenti significativi delle loro vite.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming (1° novembre 2022)

La sesta e ultima puntata di Sopravvissuti va in onda martedì 1° novembre su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.