Sopravvissuti, stasera in tv: anticipazioni seconda puntata (10 ottobre 2022)

Va in onda oggi, 10 ottobre, su Rai 1 il secondo appuntamento con la serie “Sopravvissuti”. Due nuovi episodi che alternano il passato e il presente dei personaggi: mentre sulla barca esplodono tensioni, viene salvata in mare una donna misteriosa; tra i superstiti Nino fatica a riadattarsi alla vita quotidiana e Anita indaga sulla morte del figlio. Di seguito le anticipazioni della serata.

Sopravvisuti, anticipazioni stasera prima puntata

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Alla deriva", la barca subisce un guasto che espone i sopravvissuti a rischi molto pericolosi. Il gruppo si organizza velocemente per riparare la falla, ma ognuno ha una propria idea sul da farsi e tensioni e litigi non si fanno attendere. Tornando al presente, viene mostrato il difficile riadattamento di Nino, in assoluto il sopravvissuto più psicologicamente provato, colui che maggiormente fatica a riprendere in mano la sua vita, nonostante la vicinanza di Luca. Nel frattempo si accende una brutta discussione tra Lea e la sorella Adele, un momento che riporta alla luce passati conflitti tra le due.

Il secondo episodio della serata (quarto della serie) ha come titolo "Stranieri". Oltre a sfoggiare tutte le proprie forze, necessarie per la sopravvivenza, i passeggeri della barca devono tenere a bada disaccordi e tensioni. Una misteriosa donna viene avvistata in mare e i sopravvissuti la salvano prontamente. La donna appare confusa e dice di non ricordare nulla. La sua presenza sarà motivo di ulteriori contrasti. Nel presente vediamo la poliziotta Anita indagare sulla morte del figlio; pur di scoprire la verità, la donna è disposta a infrangere le regole e rischiare il lavoro. Tutti gli altri sopravvissuti continuano a sforzarsi per tornare alla rispettiva, vecchia, quotidianità.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming

La seconda puntata di Sopravvissuti va in onda il 10 ottobre in prima tv su Rai 1 a partire dalle 21.25. La serie è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.