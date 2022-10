Sopravvissuti, stasera in tv: anticipazioni quarta puntata

Nel quarto appuntamento con ?Sopravvissuti?, serie televisiva con Lino Guanciale, in onda su Rai 1 per sei puntate, i superstiti dell?Arianna subiscono minacce e cominciano a temere seriamente per le loro stesse vite. Intanto veniamo a conoscenza di una incredibile verità su Armando: l?uomo uscì incolume dalla tempesta che colpì l?imbarcazione.

Sopravvissuti, anticipazioni del 24 ottobre

Nell?episodio dal titolo ?Assassini? - primo della serata e settimo stagionale - i sopravvissuti sono vittime di alcuni sgradevoli attacchi: sui muri delle loro abitazioni qualcuno ha scritto loro insulti e intimidazioni. Mai tenuta davvero sotto controllo, la tensione esplode nuovamente: i sospetti interni portano a due nomi ben precisi: Anita e Lea. Ma sono davvero loro le responsabili di queste azioni? Lea si sente ingiustamente attaccata e si prepara, insieme alla sua gemella, a lasciare per sempre Genova; ma non ha fatto i conti con gli imprevisti: un episodio inaspettato e sorprendente impedisce qualsiasi ipotesi di partenza. Si viene a sapere che Armando aveva chiesto a Lea di sposarlo, proprio quando era a bordo dell?Arianna.

Il secondo episodio di stasera ha come titolo ?Bugie?. I sopravvissuti dell?Arianna temono seriamente per le loro vite. Ci viene detto che Armando riuscì ad uscire sano e salvo dalla tremenda tempesta che colpì i passeggeri dell?imbarcazione. Anita fa visita a Luca per un confronto, intenzionata a scoprire tutta la verità su questa storia. L?uomo non cede e si limita a confermare la sua risaputa versione dei fatti sulla morte dell'uomo. Antita continua ad essere dubbiosa, ma Sylvie appare profondamente turbata.

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming

La quarta puntata di Sopravvissuti va in onda il 24 ottobre su Rai 1 in prima visione tv, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.