Sopravvissuti, stasera in tv: anticipazioni quinta puntata

Il quinto appuntamento con “Sopravvissuti”, serie evento di Rai 1, è anche il penultimo, prima del gran finale in onda domani, martedì 1° novembre. Sotto shock per le verità emerse sulla morte di Armando, Sylvie prova a ricominciare insieme a Luca. Intanto, però, per i superstiti continuano le tensioni e le minacce.

Sopravvissuti, anticipazioni del 31 ottobre

“Speranza” è l’episodio che apre la serata, dove ritroviamo Sylvie molto provata dalle confessioni di Luca riguardanti la morte di Armando. Consapevole che anche lei e il marito hanno commesso errori simili, adesso la donna sembra determinata a ripartire ed agire con onestà. Luca è concorde con questi patti ed è entusiasta di ritrovare la sua famiglia. I due però non hanno ancora fatto i conti con le minacce, da un po’ di tempo ormai inarrestabili. Un macigno con il quale i superstiti devono convivere.

Nell’episodio successivo, "Vittime", tensioni e incomprensioni tra i sopravvissuti sono all’ordine del giorno. Ciascuno dei superstiti dell’Arianna si vede costretto a trovare un proprio equilibrio e a non destare sospetti. Luca inventa una scusa con l’intento di allontanarsi insieme alla sua famiglia verso zone montuose. Gli imprevisti arrivano in modo inevitabile. Quello che sembra più di altri in grado di ripartire è Tano: libero, almeno in parte, dagli ossessivi ricordi del figlio Simone, si prefigge il compito di essere un buon padre per l’altro suo figlio. Ma riuscirà davvero a tenere fede alle sue responsabilità?

Dove vedere Sopravvissuti in tv e in streaming (31 ottobre 2022)

La quinta puntata di Sopravvissuti va in onda lunedì 31 ottobre su Rai 1 in prima visione tv, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay