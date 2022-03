Sopravvissuti: i tre giorni di inferno di Cynthia e le stragi del killer dei fast-food

Due casi di violenza brutale, ma anche due sopravvissuti per miracolo: i nuovi episodi di Sopravvissuti dedicati a Cynthia Vigil – rapita e violentata per tre giorni – e José Ramirez Gonzalez – scampato al “killer dei fast-food” – vanno in onda oggi in prima tv su Crime + Investigation alle 22:00.

Cynthia Vigil

Il 22 marzo 1999 Cynthia Vigil nota che Cindy, complice di David Parker Ray, ha lasciato le chiavi delle manette con le quali è imprigionata sul tavolo. Approfittando di un momento di distrazione, Cynthia rompe una lampada sulla testa di Cindy e la colpisce al collo con un rompighiaccio. Si libera e riesce finalmente a fuggire dopo tre giorni di inferno durante i quali è stata ripetutamente torturata e stuprata. Nuda, con solo un collare di metallo, si recherà dalla polizia, la quale riuscirà a catturare il “Toy Box Killer” David Parker Ray, sospettato di aver ucciso 58 persone.

Il killer dei fast-food

La sera del 23 marzo 1997 a un McDonald’s di Nashville, nel quartiere Hermitage, Paul Dennis Reid aspetta gli impiegati poco dopo la chiusura. Con un colpo di pistola alla testa di ciascuno, ucciderà tutti, tranne José Antonio Gonzalez, “salvato” da un guasto dell’arma ma accoltellato con ben 17 colpi da Reid, il quale prenderà poi 3000 dollari dalla cassa e scapperà. È il secondo colpo del “killer dei fast-food”, che si ripeterà poi a un Baskin-Robbins nel Tennessee un mese dopo. Sarà proprio José Antonio Gonzalez – sopravvissuto miracolosamente – uno dei testimoni chiave contro Reid dopo la sua cattura: il “killer dei fast-food” sarà infatti condannato a morte.

Dove vedere Sopravvissuti stasera in tv (venerdì 25 marzo)

I nuovi episodi di Sopravvissuti raccontano le incredibili storie di Cynthia e José; l’appuntamenti è su Crime + Investigation (canale 119) alle 22:00.