Sort Your Life Out, da oggi su Real Time: le anticipazioni

Al via oggi, mercoledì 14 giugno 2023, a partire dalle 21.30 su Real Time un nuovo format dal titolo "Sort Your Life Out". Condotto da Stacey Solomon e di produzione britannica (è targato BBC), il programma rinnova le case di persone che ne fanno richiesta. Tutti i beni raccolti finiscono in un magazzino. Scopriamo qualcosa in più.

Sort Your Life Out: anticipazioni seconda edizione

Chi di noi non si ripromette di ripulire da cima a fondo la propria casa? Non è soltanto una questione di polvere e di guardaroba di rifare, ma sono innumerevoli le case piene di oggetti, carte e cianfrusaglie di vario genere che da anni stazionano nelle nostre abitazioni senza un vero perchè. Inutile mentire a sé stessi: dalle parole ai fatti la strada può essere molto lunga. Cosa c'è di meglio di chiamare la redazione di un programma televisivo per farsi ripulire casa e, come non bastasse, salvaguardare il materiale che potrebbe essere ancora utile?

È questa l'idea che troviamo alla base di "Sort Your Life Out", programma di produzione britannica condotto da Stacey Solomon, in onda su Real Time a partire dal 14 giugno in prima serata. La strategia del programma viene in originale definita "decluttering": nello specifico si tratta di selezionare oggetti utili e gettare via quelli inutilizzati, per fare ordine e spazio. In ogni puntata del format un nucleo familiare consegna le proprie chiavi di casa allo staff dello show. Entro una settimana la casa risulterà più pulita e spaziosa, ma non è tutto: il materiale sottratto finisce in un hangar molto grande, per poi essere catalogato e ordinato per genere e utilità.

La Solomon dialoga con i membri della famiglia di turno, che decidono cosa fare di tutti gli oggetti ritenuti non necessari. Rientrati in casa, gli abitanti non possono che rimanere a bocca aperta: una squadra di architetti ha infatti, nel frattempo, rifatto il look alla casa. In alcuni casi le stanze sembrano irriconoscibili, con tanto di mobili nuovi e riverniciate. Gli oggetti salvati - tra quelli inizialmente portati nell'hangar - assumono in tal modo valore e bellezza, esaltati dalla nuova disposizione casalinga.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 14 giugno 2023)

La prima puntata di "Sort Your Life Out", va in onda mercoledì 14 giugno 2023 su Rai 1 a partire dalle 23.30; ed è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.