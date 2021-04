Cos'è questa storia dei Drughi di Arancia Meccanica nel trailer del nuovo Space Jam 2

Sabato 3 aprile Warner Bros. ha diffuso il primo trailer ufficiale di Space Jam: A New Legacy, il tanto atteso sequel del film del 1996, con LeBron James che sostituisce Michael Jordan nel ruolo di protagonista. Space Jam 2 uscirà, almeno negli Stati Uniti, al cinema e in streaming su HBO Max (piattaforma non accessibile in Italia) dal 16 luglio, ma anche se mancano più di tre mesi all'uscita sta già facendo discutere.

Prima del release del trailer, in particolare, aveva fatto discutere la scelta del regista Malcom D. Lee (cugino di Spike) e della produzione di de-sessualizzare il personaggio di Lola Bunny (che sarà doppiata dall'attrice Zendaya) e, a maggior ragione, di escludere dal nuovo film il personaggio di Pepé la puzzola, dal momento che con i suoi modi insistenti nell'approcciare i personaggi femminili promuoverebbe la cultura dello stupro.

Ed è proprio in riferimento a queste scelte che si sono scatenate immediate le polemiche dopo l'uscita del trailer. In breve: nel video si nota che, durante la partita di rito tra i Tunes e la squadra dei cattivi di turno (i Goons), sugli spalti sono presenti a tifare - per i cattivi - molti personaggi più o meno malvagi di quello che è stato chiamato il "multiverso della Warner Bros.". Tra questi, un gruppo che ha fatto la storia del cinema, ovvero i Drughi di Arancia Meccanica, film di Stanley Kubrick del 1971 e appunto di proprietà della Warner.

Le polemiche sui personaggi di Arancia Meccanica nel trailer di Space Jam

Molto probabilmente, se Kubrick fosse ancora vivo i suoi "Droogs" (il loro nome originale, che lo scrittore del romanzo da cui è tratto il film, Anthony Burgess, aveva inventato ispirandosi a una parola russa che significa amico) non sarebbero mai finiti in questo trailer. Ma Kubrick purtroppo è morto, e la Warner ha deciso che anche gli amici-nemici di Alex meritavano un posto in tribuna. Scatenando appunto un mare di polemiche da far girare la "gulliver" (la testa).

Per i pochi che non lo sapessero, infatti, i Drughi di A Clockwork Orange sono una banda di giovani stupratori, efferati assassini, torturatori di senzatetto e tossicomani di latte+. E allora, si sono chiesti in molti, che senso ha eliminare dal film Pepé la puzzola e mettere questi personaggi totalmente inadatti a un film per famiglie?

Why is the gang from A CLOCKWORK ORANGE in SPACE JAM 2?! What is this movie? pic.twitter.com/Ez0eDyBBPG — Jamie Lovett (@JamieLovett) April 3, 2021

Per rispondere a questa domanda al posto della Warner (che non è entrata nel dibattito) si può dire che un conto è un personaggio che in un film per famiglie e soprattutto per ragazzi fa cose che in qualche modo sono sbagliate, un altro conto è piazzare sullo sfondo di una scena dei personaggi che non fanno altro che tifare i cattivi, anche se nel loro film erano una banda di spietati criminali.

In un certo senso, è come se quel cameo fosse stato messo dalla Warner per "strizzare l'occhio" agli spettatori adulti, contando sul fatto che i più piccoli non riconosceranno mai quei tipi strani vestiti di bianco e con bombetta e bastone (o forse li noteranno e quando da grandi vedranno il film avranno una strana sensazione? Ai posteri l'ardua sentenza).

Gli altri personaggi cattivi (e anche i buoni) riconoscibili nel trailer di Space Jam 2

E in effetti, i Drughi non sono gli unici cattivissimi che si intravvedono nel trailer di Space Jam: A New Legacy. Tra gli altri personaggi riconosciuti dal pubblico, ci sono Voldemort di Harry Potter, le scimmie volanti del Mago di Oz, il Re della Notte di Game of Thrones, King Kong, e poi ancora personaggi da Mad Max: Fury Road, Mr Freeze di Batman & Robin, un agente di Matrix e il terrificante pagliaccio Pennywise di It.

Non ci sono però solo guest star cattive: tra gli altri personaggi, si vedono miti dei cartoni animati come Fred Flinstone, Scooby Doo e i suoi amici a bordo della Mistery Machine, e anche l'orso Yoghi. Insomma, questa scena sembra proprio una dichiarazione di "guerra" della Warner, che riunisce tutta la sua potenza di fuoco, forse anche per affermare qualcosa come "Non siamo secondi alla Disney né a nessuno, guardate che personaggi che abbiamo nel nostro universo".

Il trailer ufficiale di Space Jam: A New Legacy

A questo punto non possiamo più rimandare la visione del trailer di Space Jam 2, così che ognuno possa farsi la propria idea. Eccolo: