Lo spazio per il dolce: la nuova serie con Daniela Ribezzo vincitrice di Bake Off

È ormai comune associare la preparazione di un dolce a una ricetta ad alto tasso di difficoltà, che richiede molto tempo, vari strumenti e tanto spazio. Daniela Ribezzo ci mostrerà invece come non serva un grande laboratorio per sfornare degli ottimi dolci! Ogni giovedì a partire da oggi 10 marzo su Food Network la vincitrice di Bake Off Italia 2021 darà vita a Lo spazio per il dolce, un cooking tutorial all’insegna della semplicità.

Lo spazio per il dolce, il nuovo programma di Food Network

Daniela Ribezzo andrà a sfatare i falsi miti più diffusi sulle preparazioni dei dolci, in primis la difficoltà, rendendo accessibili tutte le sue ricette e spiegando con passione e precisione come sfornare in casa torte, biscotti e cupcake degni di un bancone di una pasticceria. Nel corso delle varie puntate Daniela ci racconterà la sua storia e le sue passioni attraverso dodici ricette, tra cui la “fluffy japanese cheesecake” ispirata al Giappone, la “Pavlova in punta” come omaggio alla danza, le “pittule” (frittelle dolci), in onore della sua Puglia, e le zeppole di San Giuseppe, dedicate alla famiglia. Insomma, tra mousse, pan di Spagna, creme e gelée, il dolce sarà finalmente non solo facile a dirsi, ma anche a farsi.

Chi è Daniela Ribezzo

Ballerina ex concorrente della quindicesima edizione di Amici di Maria de Filippi, Daniela Ribezzo è una pasticcera pugliese, premiata come Miglior Pasticcere Amatoriale al talent Bake Off Italia 2021. Laureata in Scienze Motorie all’Università di Foggia, Daniela insegna in una scuola primaria di Milano.

Dove vederlo stasera in tv e streaming (giovedì 10 marzo)

Il nuovo cooking show Lo spazio per il dolce inizia oggi in prima serata alle 21 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda.