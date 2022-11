Speciale Non è l’arena, argomenti e ospiti di questa sera

Primo appuntamento stagionale con gli speciali di "Non è l'arena". Massimo Giletti mette al centro dei suoi racconti un argomento delicato ma sempreverde come quello della mafia. Interviste a pentiti e personaggi controversi, indagini e rivelazioni inedite. Nella puntata in onda oggi, 5 novembre, il conduttore intervista Gaspare Mutolo, ex killer ed autista di Totò Riina.

Speciale Non è l'arena, anticipazioni di questa sera

Oltre alla più stretta attualità, con ampio spazio dedicato ad argomenti quali la politica interna e la guerra tra Russia ed Ucraina, “Non è l’arena” di Massimo Giletti ha più volte parlato di mafia. Anche quando i Tg non sono soliti affrontare il tema, il sistema mafioso procede imperterrito con le proprie manovre. Il conduttore vive da tre anni sotto scorta, dopo aver più volte ricevuto minacce da Filippo Graviano, criminale legato a Cosa Nostra. Oggi, 5 novembre, va in onda la prima puntata di una serie di speciali di “Non è l’arena”. Il titolo scelto per questo appuntamento è “Fantasmi di mafia”. Giletti ha annunciato che un pentito mostrerà per la prima volta il suo volto in televisione: si tratta di Gaspare Mutolo, killer ed ex autista di Totò Riina. L’uomo è adesso uscito dal programma di protezione e nel corso dell’ultima estate ha avuto un colloquio con Salvatore Borsellino, fratello dell’indimenticato magistrato Paolo, ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992.

Spazio anche ad altri nomi e storie. Come quella, ad esempio, di Salvatore Baiardo: noto come “il gelataio piemontese”, gestiva personalmente la latitanza dei Graviano. L’intento di Giletti è quello di fornire ipotesi concrete su dove siano finiti i documenti del nascondiglio di Riina in via Bernini a Palermo: sono, come dicono, nelle mani del pericoloso latitante Matteo Messina Denaro?

Dove vedere “Speciale - Non è l'arena” (sabato 5 novembre 2022)

La puntata speciale di Non è l'arena va in onda oggi, 5 novembre, a partire dalle 21.15 su La7; ed è inoltre visibile in live streaming sul sito ufficiale del canale.