Speciale Piero Angela, la commozione di Alberto dopo la puntata: "Devo accettare che non c'è più"

Una puntata speciale di Ulisse per rivedere ancora una volta Piero Angela in tv. Speciale Ulisse - Un viaggio lungo una vita, andato in onda ieri sera su Rai 1, ha vinto il prime time grazie a 2.649.000 spettatori e il 16.6% di share.

Subito dopo la puntata Alberto Angela ha voluto ringraziare il pubblico sui social, condividendo le sue emozioni: "Grazie a tutti coloro che hanno collaborato a questo speciale. Sono stati fondamentali per raccontare i mille volti di mio padre, le sue passioni e interessi e la capacità di guardare sempre oltre. Ora tocca a noi fare la nostra parte. Per il nostro futuro".

Il figlio dell'indimenticabile divulgatore scientifico - che ha seguito le orme del padre - aveva fatto sapere a poche ore dalla messa in onda che quello era uno "speciale" soprattutto per lui: "Sono contento di aver realizzato questa puntata con il supporto di tanti di coloro che hanno collaborato con mio padre e della squadra eccezionale che da anni mi affianca in questo programma - ha scritto sempre su Instagram - È anche grazie a loro che questa puntata è diventata davvero speciale. Questa sera non squillerà il cellulare come di solito avveniva dopo ogni puntata sua o mia andata in onda, per uno scambio di commenti e opinioni - ha detto con nostalgia - È anche da questi piccoli dettagli che devo accettare che lui non c’è più. Ma il suo esempio rimane. Ed è seguendolo che continuerò il suo viaggio, la sua rotta, cercando di non far sbiadire mai quel suo sorriso carico di saggezza e di ottimismo umano e razionale con cui affrontava ogni grande tema o risolveva ogni problema".

Il post di Alberto Angela

Ascolti tv di giovedì 25 maggio: prime time

Al secondo posto, nel prime time di giovedì 25 maggio, Zelig in replica su Canale 5 con .074.000 spettatori e il 15.5% di share, terzo posto invece per Chicago Fire, su Italia 1, con 1.143.000 spettatori e il 6.1% di share. A seguire Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.077.000 spettatori, e uno share del 7.9%, Greta su Rai2 con 1.011.000 spettatori e uno share del 5.6%, Piazzapulita su La7 con 768.000 spettatori pari a uno share del 5.8%, Memories - I ragazzi delle scorte su Rai3 con 569.000 spettatori e il 3.1% di share, Il mistero delle gemelline scomparse sul Nove con 318.000 spettatori e uno share dell'1.7%, Il caso Pantani - L'omicidio di un campione su Tv8 con 213.000 spettatori e uno share dell'1.4%.