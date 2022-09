Speciale "Porta a Porta" sulle elezioni, stasera in tv: ospiti e anticipazioni

Oggi, 15 settembre, va in onda la prima puntata di Speciale Porta a Porta. Due appuntamenti (l’altro è fissato per il 22 settembre) dove Bruno Vespa ospita rappresentanti dei partiti politici, che hanno per l’occasione - in attesa delle elezioni - l’opportunità di esporre i punti più importanti dei loro programmi elettorali. Leggiamo le anticipazioni della puntata di questa sera.

Anticipazioni di Speciale Porta a Porta

Già appuntamento di riferimento delle seconde serate di Rai 1, Porta a Porta fa gli straordinari e mette in cantiere due puntate speciali in onda il 15 e il 22 settembre a partire dalle 21.40. La conduzione è ovviamente affidata a Bruno Vespa, ma il meccanismo non sarà quello dei faccia a faccia, inizialmente previsti. Il comunicato dice che ciò è dovuto "alla mancata disponibilità di un numero di forze politiche sufficiente a garantire la parità di trattamento fra le liste".

Gli ospiti della puntata di questa sera (mercoledì 15 settembre)

L’ordine degli interventi è stato stabilito mediante sorteggio. I politici che interverranno nel corso della puntata di questa sera sono: Maurizio Lupi, Noi Moderati; Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare; Luca Teodori, Vita; Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Mario Adinolfi, Alternativa per L'Italia No Green Pass; Emma Bonino, + Europa; Mauro Alboresi, Partito Comunista Italiano; Clemente Mastella, Noi di Centro; Luigi De Magistris, Unione Popolare con De Magistris; Gianluigi Paragone, Italexit per L'italia.

Dove vedere Speciale Porta a Porta stasera in tv (mercoledì 15 settembre)

La prima puntata di Speciale Porta a Porta va in onda oggi, 15 settembre, alle 21.40 su Rai 1 e in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.