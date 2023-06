Speciale Tg5 Berlusconi: un fiume di ‘cordoglio’ fuori dalla villa di Arcore

È uscita oggi la notizia della morte di Silvio Berlusconi e Mediaset, come è normale che sia i tali occasioni, ha cambiato i programmi televisivi per dedicare all'ex Premier d'Italia, anche fondatore della rete privata, lo speciale Tg5 incentrato sulla vita e la carriera politica del Cavaliere. Proprio durante il programma, iniziato subito dopo il documentario prodotto da Toni Capuozzo, l'attenzione si è spostata fuori dalla villa di Arcore, dimora di Berlusconi, dove l'inviata del Tg5 Elena Guarnieri ha riferito che intorno allo stabile si è creata "un'atmosfera davvero surreale".

Le parole dell'inviata

Durante la diretta Elena Guarnieri ha affermato: "È come se tutta la cittadina avesse voluto stringersi in un abbraccio virtuale attorno a Silvio Berlusconi, all'uomo ancora prima che all'imprenditore e al politico che ha segnato la storia dell'Italia degli ultimi 30 anni. Più volte si sono levati degli applausi qui fuori. La salma di Berlusconi è arrivata ad Arcore che erano le 14:30 dal San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato la settimana scorsa. Sapevamo che doveva fare degli accertamenti, ma nulla sembrava presagire il finale di questa mattina, tanto è vero che Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato, stasera doveva essere a Roma per un evento, e poi è successo quello che tutti sappiamo. Qui ci sono tutti i familiari e gli amici di una vita. Non solo: presenti anche i lavoratori di Mediaset, la sua seconda famiglia, che hanno voluto esprimere gratitudine per avergli permesso di realizzare il sogno di lavorare in un'azienda davvero libera. Per questo si voleva allestire una camera ardente all'interno degli studi, la sua seconda 'casa', ma non è stato possibile per ragioni di ordine pubblico. Anche domani la salma resterà ad Arcore e verrà trasportata al Duomo di Milano mercoledì prossimo per i funerali di Stato. E poi la salma tornerà qui, dove c'è la tompa di famiglia che Berlusconi ha fatto costruire nel 1990".

I saluti

Tante persone, unitesi al dolore della famiglia, sono arrivate da Milano, altre sono residenti di Arcore e si ritengono "il suo popolo". Molti i fiori portati alla villa San Martino per omaggiare il Cavaliere, così come le lacrime versate da chi lo apprezzava e gli striscioni a lui dedicati. Non sono mancati nemmeno simboli legati al mondo sportivo, come le sciarpe del Milan e del Monza.