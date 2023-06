Spirale di bugie: anticipazioni e trama della miniserie

"Spirale di bugie" è una miniserie di produzione australiana di genere thriller, in onda su Rai 2 giovedì 8 e venerdì 9 giugno giugno 2023 in due prime serate. Anna e Jake formano una coppia che, dall' Inghilterra, si trasferisce a Melbourne. Dietro l'apparente normalità, la famiglia nasconde una crisi che sfocia in un omicidio.

Spirale di bugie: anticipazioni della miniserie

Rai 2 pesca dall'Australia una miniserie di genere thriller e la propone nel corso di due serate: la prima parte va in onda oggi, giovedì 8, e la seconda domani, venerdì 9 giugno. Una storia tormentata la cui trama ruota attorno a una crisi di coppia, che ben presto mostra crepe enormi, tra misteri, inganni e tradimenti: il corso degli eventi prenderà una brutta piega.

Jake e Anna Fallmont sono una coppia che, dall'Inghilterra, si trasferisce in Australia con i due figli piccoli. Il loro matrimonio è in crisi e il trasferimento a Melbourne - patria dell'uomo, avvocato di professione - sembra una buona soluzione per donare nuova linfa all'unione. La famiglia va a vivere in una bella casa con giardino e assume una giovane babysitter di nome Becky, che comincia a prendersi cura dei piccoli Grace e Oliver. Dopo non molto tempo Anna inizia a sospettare che Jake la stia tradendo con la sua assistente Caroline. Per Anna l'ossessione diventa sempre maggiore, fino a quando si scopre che è in realtà Becky l'amante di Jake.

Le tensioni tra i coniugi sono ben palpabili, ma i due amanti non sanno che Anna ha scoperto tutto. Quest'ultima medita dunque una tremenda vendetta: confida a Becky di voler lasciare Jake e di voler scappare insieme ai suoi figli, dopodiché le chiede di fuggire insieme a lei. I colpi di scena non finiscono qui e presto ci scappa l'omicidio.

Il titolo originale della serie è "Lie With Me". Diretta da Scott Major e trasmessa per la prima volta in patria nel luglio del 2021, vede un cast composto da: Charlie Brooks (Anna Fallmont); Brett Tucker (Jake Fallmont); Phoebe Roberts (Becky Hart); Caroline Gillmer (Cynthia Fallmont); Alba Nicholls (Grace Fallmont); Hunter Hurley e Ned Kennelly (Oliver Fallmont); Alfie Gledhill (Liam Henderson); Isabella Giovinazzo (Caroline Wilder); Nadine Garner (Detective Taormina).

Dove vedere Spirale di bugie in TV e in streaming

La miniserie "Spirale di bugie" va in onda in due prime serate su Rai 2, giovedì 8 e venerdì 9 giugno giugno 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2. Le puntate sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming e on demand.