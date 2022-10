Spirited, il trailer del film di Natale con Will Ferrel, Ryan Reynolds e Octavia Spencer

Anche Apple TV+ quest'anno avrà il suo film per le feste natalizie di fine anno si intitola Spirited - Magia di Natale, è (ovviamente) una commedia ed è interpretata da Will Ferrell, Ryan Reynolds e Octavia Spencer. Di seguito trovate il trailer e tutte le informazioni sul film che rievoca vagamente il famoso romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, trasposto in decine se non centinaia di versioni tra film e serie tv.

Quando esce Spirited su Apple TV+

Se siete quel tipo di persone che addobba l'albero di Natale a metà novembre, vi farà piacere sapere che Spirited - Magia di Natale sarà disponibile in streaming su Apple TV+ già dal giorno venerdì 18 novembre.

Di cosa parla Spirited - Magia di Natale

Ogni vigilia di Natale, il Fantasma del Natale Presente (Will Ferrell) sceglie un'anima perduta da redimere attraverso la visita di tre spiriti. Ma questa volta ha scelto lo Scrooge sbagliato. Clint Briggs (Ryan Reynolds) stravolge le carte in tavola e il suo ospite fantasma si ritrova a riesaminare il proprio passato, presente e futuro.

Per la prima volta, A Christmas Carol - Canto di Natale viene raccontato dal punto di vista dei fantasmi in questa esilarante rivisitazione musicale del classico racconto di Dickens.

Il cast del film

Il regista è Sean Anders (Daddy's Home, Instant Family), il film è scritto da Sean Anders e John Morris, con canzoni originali dei Premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul (La La Land) e le coreografie di Chloe Arnold (The Late Late Show with James Corden).Nel cast, oltre ai già citati Ferrell, Reynolds e Spencer, ci sono Patrick Page, Sunita Mani, Joe Tippett, Marlow Barkley, Jen Tullock.

Il teaser trailer di Spirited

Ed ecco il link al trailer di Spritied - Magia del Natale