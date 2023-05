La versione coreana di "Splash"di Colapesce e Dimartino è (letteralmente) da brividi | IL VIDEO

"Splash" di Colapesce e Dimartino è sbarcata in Corea. La hit del duo siciliano, oltre a dominare le classifiche musicali italiane, sembra essere pronta a spopolare anche all'estero e, nello specifico, in Corea grazie a una versione molto speciale cantata da un gruppo di conorrenti di un talent show locale. Un trio di giovani interpreti, infatti, ha scelto di cantare, nel programma musicale Phantom Singer (cioè "Il cantante fantasma), una specie di X Factor sudcoreano, trasmesso dal canale televisivo JTBC, proprio "Splash", la canzone con cui Colapesce e Dimartino hanno vinto nello scorso Festival di Sanremo, il premio della critica Mia Martini, e di farlo in italiano regalando al pubblico e ai giudici dello show, uno spettacolo letteralmente da brividi.

Junbeom Park, Seonghyun Kim e Woosung Kim, questi i nomi dei tre cantanti protagonisti - che per certi versi ricordano Il Volo - della versione coreana di "Splash" hanno dato alla canzone una nuova luce reinterpretando il brano in una chiave lirica molto apprezzata sia dal pubblico in studio che anche dai giudici dello show.

"Dopo il K-Pop, il mondo è maturo per il T-Pop (il pop dei terroni)" - ha commentato Colapesce. E non è la prima volta che un brano del duo italiano riesce a spopolare anche all'estero. Era già accaduto, in passato, con Musica leggerissima di cui Ana Mena aveva fatto una versione spagnola dal titolo "Mùsica Ligera" che diventò perfino vincitrice due dischi di platino e un Los 40 Music Awards 2022 come “Miglior canzone".