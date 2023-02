Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della nuova puntata

Dopo uno stop forzato dovuto alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, "Splendida cornice" torna su Rai 3 oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Condotto da Geppi Cucciari, il programma culturale rende questa sera omaggio al grande Massimo Troisi. Scopriamo tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento.

Splendida cornice: anticipazioni del 16 febbraio 2023

Come gli altri programmi delle reti Rai, anche “Splendida cornice” è stato fermo ai box, in occasione del Festival di Sanremo 2023. Benemerito prodotto di Rai Cultura, torna oggi, 16 febbraio, su Rai 3 a partire dalle 21.20. Al timone della trasmissione ritroviamo Geppi Cucciari, comica sempre più a suo agio nei format legati alla sfera culturale italiana.

Segnaliamo innanzitutto un omaggio di “Splendida cornice” a Massimo Troisi (1953-1994). Attore, regista e comico, il 19 febbraio avrebbe compiuto 70 anni. Per l’occasione interviene in studio il rapper e giudice di “The Voice Senior” Clementino, che canterà “Quando” di Pino Daniele, altra icona partenopea, che scrisse il brano per il film di Troisi “Pensavo che fosse amore invece era un calesse”.

Ispirato dai recenti monologhi “al femminile” di Sanremo, Alessandro Cattelan si cimenta in un monologo giudicato dalla giuria di "La senti questa Voice", formata da Lella Costa e Amalia Ercoli Finzi. Interviene poi Federica Sciarelli, che dedica a "Splendida Cornice" un’edizione molto particolare di "Chi l’ha visto?".

Tra le altre chicche della serata, un filmato che vede Nicola Lagioia, Giorgio Zanchini, Daria Bignardi e Stefano Bartezzaghi intenti a fare una colta parodia della Bobo Tv. Prevista in studio anche la presenza del giornalista e critico letterario Piero Dorfles. Immancabili il divulgatore Roberto Mercadini, l’insegnante d’italiano Andrea Maggi e la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri.

Dove vedere “Splendida cornice” (giovedì 16 febbraio 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.