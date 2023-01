Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Che rapporto hanno gli italiani con la cultura? L'arte e la letteratura, il cinema e il teatro, la danza e la stessa lingua italiana. Geppi Cucciari conduce il secondo appuntamento del format di Rai Cultura. Di seguito, le anticipazioni della nuova puntata, in onda su Rai 3 questa sera, a partire dalle 21.20.

Splendida cornice: anticipazioni del 19 gennaio 2023

Il nuovo format di Rai Cultura "Splendida cornice" rappresenta un caso raro nella televisione italiana: un programma - peraltro trasmesso in prima serata - capace di coniugare temi importanti che girano attorno al mondo della cultura con un piglio leggero e divertente. L'intento è quello di rendere argomenti non sempre semplici (ma necessari) alla portata di chiunque. Spiegare svariate forme di arte con un linguaggio indirizzato non tanto ad accademici e addetti ai lavori, ma al pubblico della tv generalista.

Perfetta padrona di casa del programma è Geppi Cucciari, che come pochi altri personaggi della nostra televisione riesce a sposare ironia e cultura. Lo show guarda, come si diceva, alla gente comune. Cinema, pittura, letteratura, musica e non solo: ritroveremo il pubblico votante diviso tra categorie demoscopiche, ma anche una band (capeggiata Nicola "Ballo" Balestri), un professore d’italiano (Andrea Maggi), un divulgatore (Roberto Mercadini) e degli ospiti. Il team di “competenti” è invece formato dal linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, Ilaria Gaspari e Vincenzo Levizzani.

Gli ospiti di questa sera

Gli ospiti della seconda puntata di “Splendida cornice” sono il rapper Frankie Hi-Nrg, lo scrittore e regista Donato Carrisi, i ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, l’attrice Cristina Donadio, il matematico Piergiorgio Odifreddi e il trombettista Paolo Fresu. Inoltre, in collegamento, intervengono il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e l’attore Silvio Orlando.

Dove vedere “Splendida cornice” (giovedì 19 gennaio 2023)

Il secondo appuntamento con “Splendida cornice” è previsto per oggi, giovedì 19 gennaio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.