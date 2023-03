Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni e ospiti

Oggi, 2 marzo 2023, Geppi Cucciari torna in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di Splendida cornice", appuntamento culturale della rete già lodato dalla critica. Attualità, cronaca, arte, omaggi a grandi personaggi dello spettacolo. Tra gli ospiti della serata Ermal Meta, Noemi e Giovanni Floris.

Splendida cornice: anticipazioni del 2 marzo 2023

“Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi”: il credo del format di Rai 3 “Splendida cornice" dice già molto di un programma fatto per informare i telespettatori mediante un linguaggio alla portata di tutti. Si parla di cultura ed arte nelle varie declinazioni e si suggerisce, dunque, che la comunicazione e il sapere possono e devono essere tramandati con chiarezza e senza abbandonare - nel caso del programma – toni accattivanti e propri della buona televisione italiana.

Prodotto di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, “Splendida cornice” offre questa sera un ricco menù. Partiamo dalla stretta cronaca, ovvero la tragedia di Cutro. Proprio dalla provincia di Crotone è collegato l’attore Peppino Mazzotta, che dedica una toccante lettura alle 66 vittime di questa nuova e drammatica pagina dei nostri tempi. In studio interviene il cantautore Ermal Metal, che, ricordando Cutro, canta “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla; la celebrazione di quest’ultimo, in occasione del suo 80esimo anniversario dalla nascita, trova forma attraverso un omaggio che vede la partecipazione della cantante Noemi e di Paola Pallottino, autrice del testo di "4 marzo 1943".

Per lo spazio dedicato al cinema si parla di “Mixed By Erry”, film in uscita oggi nelle sale e diretto da Sydney Sibilia. Una pellicola dedicata alle origini della pirateria musicale: intervengono per l’occasione i fratelli Frattasio, veri protagonisti di questa incredibile vicenda.

Altro importante argomento della serata è quello del Body Shaming. Si parte dagli insulti ricevuti via web da Elly Schlein ma interviene in proposito anche la rapper Big Mama. Previsto inoltre, in collegamento, un intervento di Giovanni Floris, che parla del suo ultimo libro. In più ritroviamo la band di Nicola "Ballo" Balestri, il divulgatore Roberto Mercadini, l’insegnante d’italiano Andrea Maggi e il contributo della "Snobo Tv".

Dove vedere “Splendida cornice” (2 marzo 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 2 marzo 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.