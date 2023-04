Splendida cornice, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Geppi Cucciari conduce su Rai 3 una nuova puntata di "Splendida cornice", format di Rai Cultura in onda oggi, giovedì 20 aprile 2023 a partire dalle 21.20, e ospita importanti personalità dello spettacolo e non solo. Questa sera vediamo, tra gli altri: Antonella Clerici, Luciana Littizzetto e la coppia formata da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo.

Splendida cornice: anticipazioni del 20 aprile 2023

Programma di Rai Cultura, "Splendida cornice" si avvale di una formula cucita su misura della padrona di casa Geppi Cucciari. E dunque tanta ironia (e autoironia), satira e leggere citazioni colte. Il tutto mette come di consueto il telespettatore a proprio agio: anche se si parla spesso di argomenti "alti", con discussioni inerenti alla sfera culturale e artistica del nostro paese, il discorso è tramandato con una chiarezza in grado di arrivare a tutti, indipendentemente dall'età e dal ceto sociale di appartenenza. Il cinema e la letteratura, il teatro e la musica, la danza e il giornalismo. "Tutto può essere cultura, l'importante è come la usi", recita il motto di riferimento dello show.

Gli ospiti della puntata di questa sera di "Splendida cornice" sono: Antonella Clerici, in onda su Rai 1 con il programma culinario "È sempre mezzogiorno!"; Luciana Littizzetto, da anni spalla di Fabio Fazio nel domenicale "Che tempo che fa", in onda su Rai 3; gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, coppia nella vita, compagni nel lavoro e plurivincitori del premio Oscar; la cantante Tosca, attiva da molti anni anche in teatro come attrice. In collegamento interviene la scrittrice francese Valérie Perrin, autrice dei libri "Il quaderno dell'amore perduto" e "Cambiare l'acqua ai fiori".

In studio con Geppi Cucciari ritroviamo Nicola "Ballo" Balestri e la sua band; il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante d’italiano Andrea Maggi (presenza già nota ai telespettatori del docu-reality "Il collegio"). "Splendida cornice" va in onda dal Centro di produzione Rai di Milano.

Dove vedere “Splendida cornice” (20 aprile 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 20 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.