Splendida cornice, ospiti e anticipazioni di questa sera

Geppi Cucciari conduce una nuova puntata del format "Splendida cornice", in onda oggi 23 marzo 2023 a partire dalle 21.20. Arte, cultura e notizie della settimana, meritevoli di essere analizzate e discusse. Tra gli ospiti di questa sera troviamo gli Articolo 31, Luigi Lo Cascio, Valentina Lodovini e Iva Zanicchi.

Splendida cornice: anticipazioni del 23 marzo 2023

Il format di Rai Cultura “Splendida cornice” giunge con l'appuntamento di oggi alla sua decima puntata. Geppi Cucciari conduce con lo stile che la contraddistingue: ironica, qua e là pungente ma perfettamente a suo agio quando è alla prese con ospiti e discussioni inerenti alla sfera culturale e artistica del nostro paese: dalla letteratura al cinema, dalla musica al teatro, ma anche incursioni sull'attualità contemporanea; partendo sempre e comunque da un dialogo pensato per gli spettatori di ogni età e ceto sociale.

In onda dal Centro di produzione Rai di Milano, "Splendida cornice" ha come motto "tutto può essere cultura, l’importante è come la usi" e si avvale, come sempre, di Nicola "Ballo" Balestri e la sua band, del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante d’italiano Andrea Maggi (già volto noto del docu-reality "Il collegio").

Nell'odierna puntata Geppi Cucciari ospita per lo spazio musicale gli Articolo 31, che all'ultimo Festival di Sanremo hanno presentato il brano "Un bel viaggio" e il gruppo romagnolo Extraliscio, accompagnati dai danzatori Dervisci; gli attori Luigi Lo Cascio - tra i protagonisti del film "Delta", da oggi nelle sale - e Valentina Lodovini;il giornalista Marco Damilano, conduttore della striscia quotidiana di Rai 3 "Il cavallo e la torre"; la scrittrice Valeria Perrella. In collegamento troviamo la cantante Iva Zanicchi, attualmente giudice e detective dello show del sabato sera di Rai 1 "Il cantante mascherato".

Dove vedere “Splendida cornice” (23 marzo 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 23 marzo 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.