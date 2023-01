Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni e ospiti della terza puntata

"Splendida cornice" racconta in modo diretto e leggero il mondo della cultura a 360°. Che ruolo hanno le arti nella vita dell'italiano contemporaneo? Geppi Cucciari conduce un format prezioso e consigliabile a tutti. Leggiamo le anticipazioni della nuova puntata, in onda oggi su Rai 3, a partire dalle 21.20.

Splendida cornice: anticipazioni del 26 gennaio 2023

Anche se i ritmi contemporanei e alcune discutibili mode possono farlo dimenticare, non c'è dubbio che l'Italia sia stata ed è una colonna portante della cultura mondiale. La storia della nostra arte, l'alta letteratura, il cinema celebrato in tutto il mondo, la musica (classica e operistica più che il rock), il teatro. Perchè, dunque, con il trascorrere degli anni si fa sempre più spazio la netta impressione di un disinteresse dell'italiano medio contemporaneo verso la sfera culturale? Consapevole della valenza del nostro patrimonio, Rai Cultura ha ideato "Splendida cornice", un programma capace di suggerire - con un linguaggio alla portata di tutti - l'importanza di tramandare le molte discipline artistiche della sfera culturale, italiana e non.

La perfetta padrona di casa è Geppi Cucciari che, partendo da una tagliente comicità, è diventata con gli anni un volto di riferimento di alcuni validi format culturali di Rai 3. "Splendida cornice" ha un ampio ventaglio di assi nella manica: il pubblico votante, una band, capitanata da Nicola "Ballo" Balestri, i "competenti omonimi", un professore d’italiano e un divulgatore, ai quali si aggiungono gli ospiti della settimana.

Gli ospiti di questa sera

Gli ospiti della terza puntata di “Splendida cornice” sono il giornalista e scrittore Roberto Saviano, l'attore e scrittore Fabio Volo, il musicista (leader de Lo Stato Sociale) e attore Lodo Guenzi, l’arbitra Sanam Shirvani e la scorta di Liliana Segre. In più, collegato da Londra, interviene il giornalista Marco Varvello. La squadra dei competenti è invece così formata: il linguista e docente universitario Giuseppe Antonelli, l’astrofisica Amalia Ercoli-Finzi, Ilaria Gaspari e Papik Genovesi.

Dove vedere “Splendida cornice” (giovedì 26 gennaio 2023)

La terza puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 26 gennaio 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.