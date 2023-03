Splendida cornice, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Oggi, giovedì 30 marzo 2023 dalle 21.20 su Rai 3, Geppi Cucciari conduce una nuova puntata di "Splendida cornice", format di Rai Cultura. L'arte in tutte le sue declinazioni, ma anche parentesi sull'attualità. Tra gli ospiti di questa sera troviamo Giuseppe Fiorello, Ernst Knam, il sindaco di Firenze Dario Nardella e Lillo Petrolo.

Splendida cornice: anticipazioni del 30 marzo 2023

"Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi": il motto del format di Rai Cultura "Splendida cornice" dice già molto di una trasmissione che mette in prima linea la divulgazione dell'arte e della cultura italiana, ma sempre raccontata in modo da poter essere assimilata dallo spettatore comune. Per la riuscita di questo nobile intento è fondamentale il contributo di Geppi Cucciari: già comica di successo, è diventata nel tempo un punto di riferimento per la terza rete della Rai, grazie a un programma come "Che succ3de?" o alla conduzione del Premio Strega. "Splendida cornice" è un contenitore dove convergono il cinema e la letteratura, la musica e il teatro, ma anche eventi di cronaca e attualità filtrati attraverso la lente culturale. Oltre alla Cucciari, ritroviamo ancora una volta il divulgatore Roberto Mercadini, l’insegnante d’italiano Andrea Maggi e Nicola "Ballo" Balestri con la sua band.

Gli ospiti dell'ultima puntata di marzo di "Splendida cornice" sono: Giuseppe Fiorello, in onda ieri su Rai 1 con la docufiction "I cacciatori del cielo" e nelle sale cinematografiche con il suo esordio come regista: "Stranizza d'amuri"; Lillo Petrolo, protagonista del film "Grosso guaio all'Esquilino: La leggenda del Kung Fu", dal 6 aprile su Prime Video; lo storico telecronista Sandro Piccinini; il pasticcere Ernst Knam, volto noto di "Bake Off Italia"; Hope Carrasquilla, preside della Tallahassee Classical School in Florida; Dario Nardella, sindaco di Firenze; la regista Alice Rohrwacher, molto probabilmente in concorso alla prossima edizione del Festival di Cannes, a maggio, con il suo film "La chimera"; Fumettibrutti; il compositore Enrico Gabrielli; il cantautore Giovanni Truppi; il Piccolo Coro Angelico.

"Splendida Cornice" è un programma di Geppi Cucciari e Luca Bottura prodotto da Rai Cultura e Itv-Movie.

Dove vedere “Splendida cornice” (30 marzo 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 30 marzo 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è disponibile per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.