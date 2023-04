Splendida cornice, gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

Condotta da Geppi Cucciari, la nuova puntata di "Splendida cornice", format di Rai Cultura, va in onda oggi, giovedì 6 aprile 2023 dalle 21.20 su Rai 3, e ospita importanti personalità di varie discipline, artistiche e non solo: Teo Teocoli, Dan Peterson, Viola Ardone, Davide Limore e molti altri. Scopriamo il menù della serata.

Splendida cornice: anticipazioni del 6 aprile 2023

Dodicesimo appuntamento stagionale con il programma di Rai Cultura "Splendida cornice". Le storie, gli aneddoti, le parole, la musica, la danza e molto altro: la cultura attraversa il tempo, lo spazio, le discipline artistiche e non solo. Non a caso il motto di "Spllendida cornice" è "Tutto può essere cultura, l’importante è come la usi". Il talk show di Rai 3 è dunque pensato e realizzato per tramandare la cultura ai telespettatori, indipendentemente dall'età e dal ceto sociale di appartenenza.

Sono molti gli ospiti della prima puntata di aprile di "Splendida cornice". La padrona di casa Geppi Cucciari ospita Teo Teocoli: 78 anni, è uno degli artisti più poliedrici e longevi del nostro panorama televisivo e teatrale: un denso percorso professionale e una vita ricca di storie da raccontare. Il programma di Rai 3 ospita Davide Livermore, una colonna del nostro teatro, come ben suggerisce il suo curriculum: regista, cantante, scenografo, costumista, coreografo, scrittore, attore e insegnante.

Geppi Cucciari accoglie nel suo studio Dan Peterson, commentatore televisivo ed ex allenatore di basket statunitense, di straordinaria esperienza e competenza ma anche una personalità di culto: i suoi spot di Lipton Ice sono ad oggi ancora ricordati. Nel corso della serata interviene la scrittrice Viola Ardone, la cantante Syria, il giornalista e autore televisivo Massimo Bernardini, un volto caro ai telespettatori di Rai 3 come Sveva Sagramola, il professore associato all'Università di Parma Alberto Grandi, e, in collegamento, il trombettista Roy Paci.

Immancabili, inoltre, la band capitanata da Nicola "Ballo" Balestri e le presenze del divulgatore Roberto Mercadini e dell’insegnante d’italiano Andrea Maggi.

Dove vedere “Splendida cornice” (6 aprile 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 6 aprile 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.