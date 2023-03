Splendida cornice, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

Geppi Cucciari torna oggi, 9 marzo 2023 a partire dalle 21.20, con una nuova puntata di Splendida cornice", appuntamento culturale di Rai 3. L'arte e l'attualità, la storia e la lingua italiana. Tra gli ospiti della serata Elio, Lino Guanciale, Carolina Crescentini e, in collegamento, Carlo Verdone.

Splendida cornice: anticipazioni del 9 marzo 2023

Il format di Rai Cultura “Splendida cornice” crea uno stretto legame tra la gente comune e le storie che, settimana dopo settimana, popolano il palinsesto televisivo. Eventi, cronaca, anniversari, l’arte declinata in tutte le sue forme: c’è sempre un modo per raccontare il mondo che ci circonda tenendo conto, prima di ogni altra cosa, dei telespettatori.

La padrona di casa Geppi Cucciari ospita oggi, 9 marzo 2023, Piera Detassis, critica cinematografica e Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello che, insieme all’attore e regista Carlo Verdone (in collegamento) parla degli imminenti Oscar – assegnati il 12 marzo 2023 – con tanto di aneddoti e curiosità sulla storia dei più famosi premi del cinema.

Il cantante Elio, leader degli Elio e le storie tese, canta una canzone di Enzo Jannacci e parla insieme alla conduttrice e dell’autismo. Interviene a tal proposito Nico Acampora, fondatore di una pizzeria-laboratorio di inclusione sociale gestita da ragazzi autistici.

Lino Guanciale interviene con un monologo e parla de “Il commissario Ricciardi”, approfondendo radici e personaggi della fiction che lo vede vestire i panni del protagonista: lunedì 6 marzo ha avuto inizio la seconda stagione della serie. L’attrice Carolina Crescentini – celebre anche grazie a prodotti di qualità per il piccolo schermo, da “Boris” a “Mare fuori” – è protagonista della Rai Instant Fiction.

Mario Tozzi si collega dal suo studio di “Sapiens – Un solo pianeta”, programma Rai del sabato sera, e il pianista Ramin Bahrami si esibisce al piano e parla del suo Iran, dalla preziosa cultura alla drammatica condizione femminile. Anche questa settimana intervengono l’insegnante d’italiano Andrea Maggi, il divulgatore Roberto Mercadini e Nicola Balestri con la sua band.

Dove vedere “Splendida cornice” (9 marzo 2023)

La nuova puntata di “Splendida cornice” va in onda oggi, giovedì 9 marzo 2023, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.