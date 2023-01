Splendida cornice, stasera in tv: anticipazioni del talk show con Geppi Cucciari

Oggi, giovedì 12 gennaio a partire dalle 21.20 su Rai 3, debutta il talk show "Splendida Cornice". Condotto da Geppi Cucciari, è un format che indaga sui gusti culturali del popolo italiano: dall'arte al cinema, dalla letteratura al teatro.

Splendida cornice: le anticipazioni

Geppi Cucciari è una delle figure femminili più sorprendenti della nostra televisione: emersa come comica sulle reti Mediaset grazie allo storico programma “Zelig”, il suo percorso artistico l’ha portata nel corso degli anni ad intraprendere delle scelte tutt’altro che scontate e banali: al di là di alcune partecipazioni in ambito cinematografico, a colpire favorevolmente sono state le incursioni sulle reti Rai in programmi dedicati alla sfera culturale. “Per un pugno di libri”, innanzitutto, ma successivamente anche “Rai Pipol” e “Che succ3de?”. Da evidenziare, inoltre, la sua conduzione per manifestazioni di assoluto spessore come il Premio Strega.

Non che la Cucciari abbia trascurato il proprio versante comico, ma è evidente il suo felice connubio con la cultura del nostro paese, che genera adesso un nuovo format dal titolo “Splendida cornice”. L’ironia al servizio della cultura, vista attraverso lo sguardo e le sensazioni della gente comune.

Nel corso di ogni puntata del programma ritroviamo ospiti e professori, che spiegano la cultura attraverso un linguaggio perfettamente alla portata di tutti. Ed è proprio il pubblico il protagonista assoluto: gli spettatori sono suddivisi attraverso schieramenti di categorie demoscopiche e svolgono, di volta in volta, votazioni in grado di dirci cosa ama (e cosa potrebbe amare) il popolo italiano: dalla letteratura all’arte, dal cinema al teatro e molto altro.

Durante le serate ci sarà spazio anche per un game show, ribattezzato "Il gioco del Saputello"; e per la musica, grazie ad una band che si esibisce dal vivo.

Dove vedere “Splendida cornice” (giovedì 12 gennaio 2023)

“Splendida cornice” va in onda il giovedì - a partire dal 12 gennaio 2023 - dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.