Squadra speciale Cobra 11, le anticipazioni di questa sera

La longeva serie televisiva tedesca "Squadra speciale Cobra 11" va in onda oggi, 10 agosto 2023, su Rai 2 con la seconda puntata - di tre - della ventiseiesima stagione. Quando una banda di trafficanti si intrufola in un condominio di Colonia, una serie di eventi mette in pericolo diverse persone. I nostri protagonisti dovranno dimostrare ancora una volta di che pasta sono fatti.

Squadra speciale Cobra 11: anticipazioni della puntata del 10 agosto 2023

"Squadra speciale Cobra 11" è è una storica serie televisiva di produzione tedesca, in onda in patria dal 1996 e in Italia dal 1999. Rai 2 trasmette a partire da oggi, 3 agosto 2023. Giunti alla ventiseiesima stagione, gli autori hanno imbastito un'annata molto particolare, formata soltanto da tre episodi, di durata extra: non i canonici 50, ma ben 90 minuti, con la volontà di renderli dei piccoli film. Dopo il debutto della scorsa settimana, con l'episodio dal titolo "Operazione Belgio", oggi, 10 agosto, va in onda la seconda puntata, "La legge della strada".

Il team è impegnato a smantellare una pericolosa banda di trafficanti di droga che sta seminando caos in un condominio a Colonia. Le indagini di Vicky e Semir li porteranno a scontrarsi con questa minaccia, ma a complicare ulteriormente le cose sarà l'arrivo di un enigmatico motociclista che sembra intenzionato a fare giustizia per conto proprio. Il fratello del capo della banda, Milos Savic, finirà in coma dopo un lungo inseguimento. Parallelamente, dopo che la giovane Abbie Cramm è caduta in coma a causa di un'overdose, i cittadini del condominio decidono di prendere le redini della situazione formando un gruppo di giustizieri. La tensione raggiungerà l'apice quando lo zio di Abbie cerca di vendicarla attaccando il capo degli spacciatori e il fratello gravemente ferito in ospedale. Ma per la squadra non finisce qui: Vicky finirà in pericolo, cadendo vittima di un sequestro da parte della banda, mentre Max Tauber e la sua compagna Dana, incinta, saranno coinvolti in un grave incidente stradale.