Squadra Speciale Cobra 11, da questa sera i nuovi episodi: le anticipazioni

I poliziotti tedeschi Semir e Vicky, entrambi ispettori della polizia autostradale, sono pronti a tornare in azione sorvegliando con attenzione il territorio e inseguendo spietati criminali lungo le strade del loro paese. Nel primo episodio, intitolato "Operazione Belgio", le indagini si concentrano su una pericolosa organizzazione delinquenziale proveniente dal Belgio, la quale ha preso di mira persone innocenti, rapendole e sottoponendole a torture terribili all'interno di container. L'intenzione du Semir e Vicky è quella di localizzare i prigionieri e porre fine a questa serie di crimini spaventosi. Per fare ciò, i due vedranno costretti a collaborare con i loro colleghi della polizia belga, i quali da anni combattono una strenua battaglia contro la criminalità organizzata.

La regia di questa puntata di "Squadra speciale Cobra 11" è firmata da Franco Tozza, che dirige per l'occasione Erdo?an Atalay, Pia Stutzenstein, Patrick Kalupa, Gizem Emre, Nicolas Wolf, Nina Kronjäger, Jean-Yves Berteloot e Lucie Aron.

Dove vedere Squadra speciale Cobra 11 (dal 3 agosto)

La prima puntata della ventiseiesima stagione di "Squadra speciale Cobra 11" va in onda oggi, giovedì 3 agosto 2023, dalle 21.20 su Rai 2. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.