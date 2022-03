Stand Up! Comici in prova: il nuovo programma dove i vip diventano cabarettisti

Stand Up! Comici in prova è il nuovo format di Nove dove cinque comici professionisti insegnano ai VIP italiani come padroneggiare la stand up comedy, svelando i trucchi del mestiere e trasformando i propri allievi in veri e propri cabarettisti pronti a calcare il palco. Tutti sanno ridere, pochi sanno far ridere; chi si riscoprirà comico? L’appuntamento con la prima puntata è questa sera a partire dalle 21:25.

Stand Up! Comici in prova: sfide, cast di comici e i VIP

Gli “insegnanti” di Stand Up! saranno il comico e conduttore televisivo romano Francesco De Carlo, Gianluca Fubelli detto Scintilla, l’attore e cabarettista romagnolo Giuseppe Giacobazzi, il comico ligure Antonio Ornano e l’attrice milanese Debora Villa. A loro l’arduo compito di insegnare l’arte della risata e preparare gli “allievi” alle prove sul campo: tra le altre, un’esibizione in bocciofila davanti a un pubblico di over 70, una sessione di brainstorming per la scrittura del pezzo insieme a un gruppo di bambini e, infine, la performance sul palco.

Sono dieci i concorrenti famosi pronti a sfidarsi a colpi di gag e battute: dal mondo dello sport avremo Filippo Magnini, Sara Simeoni e Jill Cooper, dalla televisione Filippo Bisciglia e Stefania Orlando, Alessandro Cecchi Paone e Giampiero Mughini, dal web come Awed, Giulia Salemi e Tommaso Cassissa.

Dove vederlo stasera (domenica 13 marzo)

Stand Up! Comici in prova inizia oggi in prima serata su Nove alle 21:25 e andrà in onda ogni domenica per un totale di 4 episodi, già disponibili in anteprima su discovery+ dal 6 marzo.