"Stanotte a Milano" con Alberto Angela, stasera in tv: le anticipazioni

Anche quest'anno Alberto Angela ci conduce per mano alla scoperta delle tante bellezze del nostro territorio. Per l'occasione fa tappa a Milano, dove illustra i punti più importanti della città che, immersi nella notte, emergono in tutta la propria unicità.

Stanotte a Milano: le anticipazioni della serata

Gli speciali “Stanotte a…” di Alberto Angela sono garanzia di bellezza, importanza e garantito successo. L’amato divulgatore ci ha introdotto, nel corso del tempo negli scenari notturni di Napoli e Pompei, di Venezia e Firenze, di San Pietro e del Museo Egizio. Luoghi illustrati, mediante immagini e parole, in tutta la loro straordinaria bellezza.

In occasione della serata del Natale 2022, Alberto Angela ci porta a Milano, facendo tappa in tutti i luoghi più rappresentativi della città: dal Duomo al Teatro alla Scala, dalla Pinacoteca di Brera allo Stadio San Siro, dai Navigli al Castello Sforzesco, dalla Biblioteca Ambrosiana alle Colonne di San Lorenzo. In più, ospiti e canzoni.

Ma non è tutto, perché saranno tanti gli ospiti e gli interventi speciali, a partire da quello di Adriano Celentano, che in collegamento telefonico racconterà la storia della via Gluck. Vedremo inoltre gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana; le icone del calcio Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini della Scala; Elio con un omaggio a Enzo Jannacci e Malika Ayane, in un'esibizione in Galleria.

Dove vedere “Stanotte a Milano” in tv e in streaming

“Stanotte a Milano” va in onda oggi, 25 dicembre, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand su RaiPlay.