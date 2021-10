Star in the Star, Daniela Martani viene eliminata: è scontro con i giudici

Star in the Star perde altri due concorrenti: nella terza puntata dello show, in onda giovedì 30 settembre su Canale 5, ad essere eliminati dalla gara sono state le maschere di Zucchero dietro cui si nascondeva Adriano Pappalardo, e Madonna, interpretata da Daniela Martani, la quale, prima di abbandonare il palco, non ha mancato di polemizzare con i giudici.

Prima di svelare la propria identità, la ex naufraga dell’Isola dei Famosi e opinionista vegana, nota per essere già stata al centro di diverbi mediatici, si è rivolta alla giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci esprimendo tutto il suo malcontento: "Avete pregiudizi nei confronti dei cantanti stranieri, gli avete fatti fuori tutti tranne a Lady Gaga. Sì, sono molto polemica", ha affermato la concorrente ancora nei panni di Madonna. Pronta allora è stata la replica di Pucci: "Noi non sappiamo chi sei, giusto che tu ti risenta però usciresti con più decoro se accettassi queste valutazioni", ha detto il giudice, parole a cui sono seguite quelle della diretta interessata: "I giudici si sono accaniti su di me", ha chiosato, levando poi la maschera e mostrando il suo volto.

Star in the Star, terza puntata: eliminati e semifinalisti

Eliminati definitivamente dal gioco nel corso delle puntate di Star in The Star già trasmesse sono Zucchero (Adriano Pappalardo), Madonna (Daniela Martani), Paul McCartney (Ronn Moss), Patty Pravo (Gloria Guida) e Elton John (Massimo Di Cataldo).Giovedì 7 ottobre si terrà la semifinale di Star in The Star con le seguenti maschere rimaste: