Star in the Star, seconda puntata: imitazioni e anticipazioni

Giovedì 23 settembre in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Star in the star, il celebrity show, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, condotto da Ilary Blasi. Tutto pronto per il secondo appuntamento con la trasmissione che mette al centro le imitazioni di volti noti da parte dei vip.

Star in the Star, le imitazioni di stasera

Dopo l’eliminazione nella prima puntata di Massimo Di Cataldo, che ha indossato i panni di Elton John, una nuova leggenda calcherà il palco di “Star in the star”: Paul McCartney.

L’artista che ha deciso di interpretare l’ex Beatles si affiancherà ai 9 concorrenti già in gara: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna, Patty Pravo e Zucchero.

A commentare le loro performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, una giuria d’eccezione: Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Come funziona Star in the Star

I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare la migliore esibizione della puntata tra i vincitori delle due manche. La star vincente otterrà un bonus: il suo fanclub, contrariamente a quanto avviene nel corso della gara, potrà votare la sua esibizione e il punteggio si sommerà a quello ottenuto dagli altri fanclub. Inoltre, questa settimana, saranno due le leggende che dovranno abbandonare il gioco e svelare al pubblico la propria identità.

La regia è affidata a Piergiorgio Camilli.