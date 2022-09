"Stasera c’è Cattelan", al via oggi su Rai 2: ospiti e informazioni

Al via oggi, 20 settembre, in seconda serata il nuovo show di Rai 2 “Stasera c’è Cattelan”: ospiti, interviste, musica, attualità e molta ironia. Tutti gli ingredienti che hanno fatto la fortuna di Alessandro Cattelan. Leggiamo qualcosa in più su questo programma.

Presa diretta: format

Il passaggio di Alessandro Cattelan da Sky alla Rai fece, nel 2021, un certo rumore. Il conduttore lasciava X Factor e si tuffava nella complessa e storica azienda. La stagione 2021-2022 è stata per Cattelan un trampolino di lancio ma anche un periodo di assestamento: dopo le due prime serate dello show “Da grande” e la partecipazione all’Eurovision Song Contest torna a partire dal 20 settembre 2022 al suo habitat naturale: una seconda serata televisiva dove mette in campo molti degli ingredienti che hanno fatto la fortuna del suo “E poi c'è Cattelan”, talk show andato in onda su Sky Uno dal 2014 al 2020. Così come il programma di Sky, anche il nuovo “Stasera c’è Cattelan” si ispira apertamente ai late-night talk show statunitensi: interviste, ospiti, musica ma anche momenti di maggiore riflessione sulla contemporaneità.

Gli ospiti

Le peculiarità della conduzione di Cattelan risiedono nella forte dose di ironia e leggerezza, nel ritmo spigliato ma anche in domande di vario genere e non scontate. Ad assistere il conduttore sono stati annunciati i fedelissimi Street Clerks e la novità Mike Lennon. Gli ospiti della prima puntata sono: il quartetto di ex calciatori composto da Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, seguitissimi nelle loro dirette di twitch, ed Emanuela Fanelli, attrice nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma “Una pezza di Lundini”. “Stasera c’è Cattelan” va in onda su Rai 2 il martedì, il mercoledì e il giovedì in seconda serata.

Dove vedere “Stasera c’è Cattelan”

La prima puntata di “Stasera c’è Cattelan” viene trasmessa da Rai 2 martedì 20 settembre alle 23.00. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Lo show viene trasmesso dal martedì al giovedì in seconda serata.