Stasera c’è Cattelan su Rai 2, da oggi le nuove puntate: ospiti e anticipazioni

Le prime 18 puntate dello show “Stasera c’è Cattelan” sono state trasmesse da Rai 2 tra settembre ed ottobre 2022. Oggi, martedì 17 gennaio 2023, riparte lo show che vede Alessandro Cattelan presentare il suo ricco menu: ospiti, ironia, interviste, musica, attualità, riflessione.

Stasera c’è Cattelan: anticipazioni delle nuove puntate

La prima edizione di "Stasera c'è Cattelan su Rai 2" (ma il titolo è talvolta riportato semplicemente come "Stasera c'è Cattelan") è stata trasmessa sulla seconda rete della Rai dal 20 settembre al 22 ottobre 2022. La messa in onda è prevista per tre sere a settimana (martedì, mercoledì e giovedì). Registrate tra Torino e Milano, le 18 puntate già trasmesse hanno restituito tutte le peculiarità che avevano fatto guadagnare al conduttore i meritati consenso ai tempi di Sky. Il programma di Rai 2 è infatti una rivisitazione del suo “E poi c'è Cattelan”, talk andato in onda su Sky Uno dal 2014 al 2020.

Trascorsi, adesso, quasi tre mesi dalla conclusione della prima edizione, martedì 17 gennaio ha inizio il nuovo ciclo di episodi del talk. Anche se Alessandro Cattelan vuole mantenere un certo riserbo sulle novità - tenendo Top Secret anche l'identità dei primi ospiti - è lecito aspettarsi gli ingredienti già sviscerati tra settembre e ottobre: dichiaratamente ispirato ai late-night talk show statunitensi, propone interviste, ospiti, musica e riflessione. Alessandro Cattelan ci ha abituati ad ironia e leggerezza, ma non risparmia nè annotazioni taglienti nè momenti più pacati. Le puntate del suo talk show vengono trasmesse, ancora una volta dal martedì al giovedì, in seconda serata: l'orario è dunque leggermente variabile.



Tra gli ospiti della prima edizione abbiamo visto: Cristiano Malgioglio, Lele Adani, Fabio Caressa, Ariete, Lazza, Elodie, Francesca Michielin, Zerocalcare, Marco Mengoni, Maccio Capatonda, Serena Rossi, Tananai, Pinguini Tattici Nucleari, Frank Matano, Antonella Clerici, Dargen D'Amico, Giorgia, Carlo Conti e tanti altri.

Dove vedere “Stasera c’è Cattelan su Rai 2”

La prima puntata del 2023 di “Stasera c’è Cattelan su Rai 2” è trasmessa oggi, martedì 17 gennaio, su Rai 2 alle 23.30. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Lo show viene trasmesso dal martedì al giovedì in seconda serata.