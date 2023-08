Stasera in tv, 5 film e programmi di domenica 20 agosto 2023

Cosa guardare oggi, sabato 20 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

L'Allieva (21.25, Rai 1)

Rai 1 trasmette a partire da oggi, 20 agosto, le replica della terza e ultima stagione della serie televisiva "L'allieva", con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nell'episodio dal titolo "Arabesque" vediamo la proposta di matrimonio che Claudio fa, in un momento molto particolare, ad Alice. Quest'ultima è intenta ad affrontare la sua prima perizia, quella di una ballerina. Bisogna adesso capire se la sua è stata una morte naturale o un omicidio. Intanto entrano in scena nuovi personaggi, come Andrea Manes, Giulia e Sandro. Nel secondo episodio della serata, "Un po' di follia in primavera", Alice e Claudio sono intenti a organizzare le nozze, ma lui sembra avere qualcosa da nascondere. Il caso di questa puntata riguarda un professore di psichiatria, misteriosamente ucciso.

Le ragazze (21.20, Rai 3)

Nel corso delle ultime settimane Rai 3 ha trasmesso, la domenica in prima serata, alcune repliche de "Le ragazze", il programma che con onestà e passione dipinge intensi ritratti di donna. Quello di oggi è l'ultimo appuntamento estivo con le ragazze di ieri e di oggi. Le protagoniste della serata sono: la scultrice Leonetta Marcotulli (ventenne degli anni Quaranta); la giudice Simonetta Matone e la cantautrice Grazia Di Michele, (ventenni degli anni Settanta); la giornalista Tiziana Ferrario; la poetessa e insegnante Carmelina Rotundo; Mariana Dos Santos, ventenne del nuovo secolo.

Detroit (21.10, Rai Storia)

Il film è ambientato nel 1967 nel ghetto nero di Detroit. In un periodo dove imperversavano le battaglie per i diritti civili, successivamente a una rivolta provocata da una retata della polizia, furono mandati rappresentanti della Guardia Nazionale per sedare gli animi. Durante gli scontri, nel Motel Algiers furono sequestrati alcuni giovani di colore e due ragazze bianche. Tre poliziotti furono accusati dell'omicidio di tre afroamericani. La pellicola segna una nuova collaborazione tra Kathryn Bigelow (regista) e Mark Boal (sceneggiatore), entrambi premio Oscar per "The Hurt Locker" e autori anche di "Zero Dark Thirty". Nel ricostruire un episodio di cronaca in patria piuttosto noto, la Bigelow dirige una pellicola magari non all'altezza dei due precedenti, ma il vigore della messa in scena e l'importanza dell'argomento non si discutono.

La domenica sportiva (22.40, Rai 2)

In occasione dell'inizio della stagione 2023-2024 del campionato di calcio di serie A, la storica trasmissione sportiva "La domenica sportiva" spegne le sue 70 candeline. Alla conduzione fa il suo esordio Simona Rolandi, già volto noto di Dribbling e 90esimo Minuto, mentre tra gli opinionisti troviamo Alberto Rimedio, Lele Adani, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Valeria Ciardiello e Lucilla Granata, più Giusy Meloni a curare la parte social e l'ex arbitro Mauro Bergonzi come "moviolista". Grande novità di questa edizione è il ritorno del pubblico in studio.



Little Big Italy (21.25, Nove)

Il canale Nove stra trasmettendo, nel corso dell'estate 2023, diverse puntate del reality culinario "Little Big Italy". Francesco Panella visita in ogni puntata una città estera dove ritrova tre italiani lì residenti; ognuno di essi sceglie un ristorante di cucina italiana del posto. I tre consumano, con Panella, un pasto in ciascuno dei ristoranti, assegnando dei voti a varie categorie, alle quali il conduttore aggiunge un bonus di "italianità". Il ristorante che ha totalizzato il punteggio più alto vince e permette al concorrente che lo ha selezionato un buono pasto di un anno che gli consente di mangiare gratis nel locale. L'episodio di questa sera è ambientato a Phoenix (Arizona).