Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 10 agosto 2023

Cosa guardare oggi, giovedì 10 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Studio Battaglia (21.25, Rai 1)

In attesa di vedere la seconda stagione, prevista per la prima metà del 2024, Rai 1 ripropone da oggi, giovedì 10 agosto, la prima annata del legal drama "al femminile". Remake della serie britannica "The Split" e interpretata, tra le altre, da Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio, la versione italiana segue le vicende private e professionali della famiglia Battaglia e di due importanti studi legali, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati.

Squadra Omicidi Cobra 11 (21.20, Rai 2)

Seconda puntata (di tre) della ventiseiesima stagione della storica serie televisiva di produzione tedesca. Dal titolo "La legge della strada", questo episodio ci mostra l'irruzione di una pericolosa banda di trafficanti in un condominio di Colonia abitato da civili. Il team si rimbocca le maniche per sventare il peggio: il corso degli eventi viene raccontato con grande ritmo e diversi personaggi si ritroveranno in forte pericolo.

Il barbiere di Siviglia (21.20, Rai 3)

Dopo il successo dell' "Aida", in onda lo scorso giugno sulla rete ammiraglia, Rai Cultura propone su - questa volta per Rai 3 - tre prime serate all'insegna dell'Opera: si comincia oggi con "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini. Si prosegue, le prossime settimane, con "Tosca" e "Carmen". Tutte le opere sono state registrate all'Arena di Verona, che quest'anno festeggia la centesima edizione del suo festival estivo, e sono introdotte dal celebre attore Luca Zingaretti.

La battaglia di Hacksaw Ridge (21.25, Rete 4)

Mel Gibson dirige un film ispirato a una storia vera e ambientato nella primavera del 1945, quando, durante la celebre battaglia di Okinawa, l'obiettore di coscienza Desmond T. Doss apporta un grande contributo alla causa, dopo aver giurato che non avrebbe mai ucciso nessun essere umano: offre nello specifico il suo contributo, salvando tante vite. A interpretare Doss è Andrew Garfield, candidato per questo ruolo all'Oscar come miglior attore protagonista.

Lady Bird (21.10, La5)

Pochi giorni fa Greta Gerwig - già attrice simbolo del cinema indie statunitense - è stata la prima regista donna ad aver visto un proprio film superare 1 miliardo di Euro al box-office mondiale. Il film è ovviamente "Barbie", una pellicola che spinge adesso molte persone a recuperare i precedenti due film da lei diretti: "Piccole donne" e "Lady Bird", la sua opera prima, datata 2017. La vicenda segue la giovane Christine McPherson nella Sacramento (California) di inizio secolo. Interpretata da Saoirse Ronan, il personaggio principale è ispirato alla giovinezza della stessa regista.