Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 17 agosto 2023

Cosa guardare oggi, giovedì 17 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Squadra Speciale Cobra 11 (21.20, Rai 2)

Terzo e ultimo appuntamento con la ventiseiesima stagione della longeva serie televisiva tedesca. Il titolo della puntata è "Indifese". Un criminale ribattezzato "Legion" minaccia la città e rapisce Denise Wallbusch, la psicologa del carcere di Semir. Quest'ultimo, in attesa di un processo, disobbedisce a tutti e infrange le regole, agendo di sua iniziativa pur di interrompere l'azione del folle criminale. Tutto ciò è mostrato attraverso un flashback, mentre Semir - in ospedale per avere notizie su Max, Dana e il bambino dopo l'incidente d'auto - l'episodio a una dottoressa.

Tosca (21.20, Rai 3)

L'Arena di Verona, festeggia in questo 2023 la centesima edizione del suo festival estivo. Per l'occasione Rai 1 ha trasmesso lo scorso giugno una "Aida" capace di ottenere un ottimo successo di pubblico. Rai Cultura ha quindi deciso di proporre su Rai 3 altre tre straordinarie opere, esaltate dalla cornice dell'illustre Arena. La scorsa settimana è stata trasmessa una versione de "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini. Oggi, 17 agosto, viene trasmessa la "Tosca" di Puccini, nell'allestimento di Hugo De Ana, regista, scenografo, costumista e light designer.

Cape Fear - Il promontorio della paura (21.25, Rete 4)

Per rendere omaggio a Robert De Niro, che festeggia oggi 80 anni, Rete 4 trasmette "Cape Fear - Il promontorio della paura", film del 1991 diretto da Martin Scorsese, remake di una pellicola del 1962 con Gregory Peck e Robert Mitchum. Il grande attore italoamericano interpreta Max Cady (De Niro), uscito dal carcere dopo quattordici di reclusione, condannato per aver stuprato una ragazza. Candy ha deciso adesso di vendicarsi e prende di mira Sam Bowden, il suo avvocato, che aveva all'epoca omesso di presentare un documento che avrebbe potuto minimizzare la sua reclusione. Il personaggio interpretato da De Niro inizia a tallonare Bowden, la moglie Leigh e la figlia adolescente Danielle; prima in modo sottile, poi sempre con maggiore insistenza. Non tra i capolavori di Scorsese, certo, ma comunque un thriller godibile e ad alta tensione.

Seal Team (21.20, Rai 4)

Al via oggi su Rai 5 la quinta stagione della serie action "Seal Team". La storia segue la squadra speciale dei Navy SEAL capitanata da Jason Hayes. Il Team Bravo avrà il suo bel da fare: il nemico da combattere è un temibile trafficante d’armi della Corea del Nord. La missione di Hayes, Spenser e la Tracks deve essere svolta in gran segreto, per evitare di espandere il pericolo su scala più ampia.

Pleasantville (21.10, La5)

A due ragazzi, fratello e sorella, di una famiglia americana si rompe il televisore. Il tecnico che lo ripara sembra avere qualche potere magico e i due giovani finiscono all'interno di "Pleasantiville", la loro soap opera del cuore. L'interazione tra persone reali e fiction produce un effetto tutto da scoprire. Gary Ross dirige Tobey Maguire e Reese Witherspoon in un film che alterna colore e bianco e nero, nostalgia e divertimento, satira sul perbenismo della famiglia tipo statunitense e sentimentalismo.