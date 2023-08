Stasera in tv, 5 film e programmi di lunedì 14 agosto 2023

Cosa guardare oggi, lunedì 14 agosto 2023, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Il giovane Montalbano (21.25, Rai 1)

Tra i tanti programmi replicati dalla televisione italiana nel corso dell'estate, la serie "Il giovane Montalbano" è tra quelli in grado di ottenere i migliori risultati in termini di auditel. La puntata di questa sera ha come titolo "L'uomo che andava appresso ai funerali" e vede Salvo Montalbano (Michele Riondino) alle prese con la risoluzione di un caso: ad essere ucciso è un uomo che aveva l'abitudine di seguire i carri funebri. Mentre Livia torna in città, il protagonista fa la conoscenza della direttrice di uns filiale bancaria.

Report Estate (21.20, Rai 3)

La Rai ha annunciato che la nuova edizione di "Report" andrà in onda a partire dall'8 ottobre, spostando così il giorno di programmazione dal lunedì alla domenica, sostituendo in tal modo "Che tempo che fa", traslocato su Nove. In attesa di vedere le nuove inchieste, la rete sta trasmettendo degli speciali contenenti le inchieste più interessanti della stagione 2022-2023.

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto (21.25, Rete 4)

Insieme a "Pasqualino Settebellezze" è il film più famoso di Lina Wertmüller: ebbe un grande successo al botteghino e un molesto remake con Madonna. Qui troviamo la memorabile coppia formata da Mariangela Melato e Giancarlo Giannini: ricca borghese snob la prima e rozzo marinaio comunista il secondo, tra i due finirà per scoppiare la passione. Ma forse alcune differenze non potranno essere superate.

Ray (21.00, Iris)

Film di finzione biografico incentrato sulla figura di Ray Charles, un colosso della musica del '900: nato ad Albany in piena Depressione, a 7 anni diventa non vedente, ma già in precedenza, con la morte del fratello minore aveva vissuto un grande dolore. Una vita fatta di eccessi e da una furia creativa che lo ha portato a diventare il padre della musica soul. Nel 2005 Jamie Foxx vinse per questo film, diretto da Taylor Hackford, il premio Oscar per la migliore interpretazione maschile dell'anno.

Vera Cruz (21.15, Rai Movie)

Nel 1954 il grande regista statunitense Robert Aldrich realizzò due western, entrambi notevoli: "L'ultimo apache" con Burt Lancaster e questo "Vera Cruz", che allo stesso attore affianca una seconda star: Gary Cooper. Il film è ambientato in Messico quando, nel 1866, dominava una rivoluzione popolare. La vicende mette in scena due uomini, un avventuriero e un colonnello sudista, impegnati a scortare una carrozza che trasporta oro: i ribelli sono in agguato.